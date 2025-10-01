"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 EKİM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Gazeteci Çelik: Yolculuğumuz kesintisiz devam ederse, bu filo 24 saat içerisinde Gazze'ye varmış olacak

01 Ekim 2025, Çarşamba 18:17
Akdeniz'in uluslararası sularında seyrini sürdüren Küresel Sumud Filosu'ndaki gazeteci Ersin Çelik, Gazze'ye 100 deniz milinden az bir mesafede olduklarını ve İsrail'in dün ilk kez filoyu denizden taciz ettiğini belirtti.

Sumud Filosu'na İsrail gemisi yaklaştı: Alma gemisinin motorunu ve iletişimini bozdu
İnsanlık Filosu, insanlık düşmanı İsrail'in "müdahale hattı"na yaklaşıyor: 24 ila 48 saatlik süre "kritik"
'İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu’na müdahale için hazırlık yapıyor'

Küresel Sumud Filosu'na İtalya'dan katılan ve halihazırda Gazze'ye doğru yol alan Çelik, video mesaj göndererek, yolculuklarına ilişkin son durumu paylaştı.

Çelik, yolculuklarının sürdüğünü dile getirerek, "Şu anda Gazze sahiline 100 milden daha az bir mesafedeyiz. Bu arada filo dün gece ilk defa İsrail tarafından denizden taciz edildi." dedi.

İsrail ordusunun sinyal kesicilerle ve botlarla gerçekleştirdiği taciz girişimini detaylıca anlatan Çelik, "Dün gece saat 03.30'dan sonra bir bot, ana geminin etrafında tur atarak gemiyi teknolojiden mahrum bıraktı. Çünkü bu esnada gemide hiçbir teknolojik araç, internet ve güvenlik kameraları çalışmadı. Bu tacizden sonra bot, başka bir teknenin etrafında da benzer bir faaliyette bulundu ve daha sonra da uzaklaştı. Bu büyük botla birlikte civarda, filonun etrafında zodyak botlar da görüldü ve bunlarla birlikte hareket eden üzerinde insanların olduğu bir sivil yük gemisi de görüldü. Gün ışırken bu faaliyetler sonlandırıldı." diye konuştu.

"Aktivistlerin morali gayet yerinde"

Çelik, Gazze'ye yaklaştıklarına dikkati çekerek, "Filo şu anda yoluna devam ediyor. Az önce de dediğim gibi Gazze'ye 100 milden daha az bir mesafedeyiz. Eğer yolculuğumuz kesintisiz devam ederse, 24 saat içerisinde bu filo Gazze'ye varmış olacak." ifadelerini kullandı.

Kendi aralarında yaptıkları değerlendirmelerden de bahseden Çelik, şunları kaydetti:

"Fakat kendi aramızda yaptığımız değerlendirmelerle gün içerisinde filoya bir müdahale bekleniyor. Aktivistlerin morali gayet yerinde. Dünkü tacizden sonra dinlenmeye çekildi aktivistler. Çünkü bugün zinde ve dinamik olmak gerekiyordu. Herkes çok kararlı. İtalya hükümeti aktivistleri geri çekmek için çağrıda bulunsa da tahliye etme girişiminde bulunsa da kimse bu kararından vazgeçmedi. Açık sulardayız. Şu anda Gazze'ye doğru ilerliyoruz ve misyonu tamamlamak istiyor filo delegasyonu."

AA

Okunma Sayısı: 302
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail'in soykırımı altındaki Gazze’de açlıktan ölerek şehit olanların sayısı 455’e yükseldi

    Gazeteci Çelik: Yolculuğumuz kesintisiz devam ederse, bu filo 24 saat içerisinde Gazze'ye varmış olacak

    Trabzon'da balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı etkisiz hale getirildi

    Katar'a saldırıyı ABD'ye tehdit kabul eden başkanlık kararnamesi Trump tarafından imzalandı

    Deprem riski nedeniyle boşaltılmıştı: Ankara-Çubuk'ta 4 katlı bina çöktü!

    İstanbul-Beşiktaş'ta ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

    İsrail'in bisiklet takımı, İtalya'daki yarıştan çıkarıldı

    Bursa'da olağanüstü kuraklık alarmı: Planlı su kesintileri uygulanacak

    Özgürlük Koalisyonu Filosu'nun gemisi Gazze için İtalya'dan yeniden yola çıktı

    Sumud Filosu'na İsrail gemisi yaklaştı: Alma gemisinin motorunu ve iletişimini bozdu

    Diyarbakır-Çermik'te temizlemek için su kuyusuna giren 4 kişi zehirlenerek öldü

    Trabzon'da balıkçılar tarafından bulundu: "Soruşturma süreci devam etmektedir"

    Galatasaray, Liverpool'u 1-0 yenerek Avrupa'da 7 maç sonra galibiyet elde etti

    Gazze’de üçüncü cephe: Sosyal medya

    Gençlere kumar tuzağı

    İspanya, İsrailli bir şirketle olan 6,6 milyon avroluk sözleşmeyi de feshetti

    Yaşları 4 ila 6 arasındaki 2 çocuk "casusluk" iddiasıyla İsrail tarafından gözaltına alındı

    İzmir'de 8 Eylül'deki saldırıda yaralanan polis Ömer Amilağ, hastanede şehit oldu

    Yavuz Bülent Bakiler, ebedi yolculuğuna memleketi Sivas'tan uğurlandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Sumud Filosu'na İsrail gemisi yaklaştı: Alma gemisinin motorunu ve iletişimini bozdu
    Genel

    Diyarbakır-Çermik'te temizlemek için su kuyusuna giren 4 kişi zehirlenerek öldü
    Genel

    Özgürlük Koalisyonu Filosu'nun gemisi Gazze için İtalya'dan yeniden yola çıktı
    Genel

    Trabzon'da balıkçılar tarafından bulundu: "Soruşturma süreci devam etmektedir"
    Genel

    Galatasaray, Liverpool'u 1-0 yenerek Avrupa'da 7 maç sonra galibiyet elde etti
    Genel

    İsrail'in bisiklet takımı, İtalya'daki yarıştan çıkarıldı
    Genel

    Bursa'da olağanüstü kuraklık alarmı: Planlı su kesintileri uygulanacak
    Genel

    Gazeteci Çelik: Yolculuğumuz kesintisiz devam ederse, bu filo 24 saat içerisinde Gazze'ye varmış olacak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.