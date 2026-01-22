"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 OCAK 2026 CUMA - YIL: 56

Suriye'nin güvenlik sorumluluklarını üstlenmeye hem istekli hem de hazır

22 Ocak 2026, Perşembe 22:55
ABD, ülkeyi istikrara kavuşturmak için Suriye hükümetini desteklemeye devam ettiklerini belirterek, yeni Suriye'nin DEAŞ gözaltı tesisleri ve kampları dahil, güvenlik sorumluluklarını üstlenmeye hem istekli hem de hazır durumda olduğunu bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi, “Orta Doğu’da Durum” başlığı altında Suriye’deki gelişmeleri görüşmek üzere toplandı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Tammy Bruce, ülkeyi istikrara kavuşturmak için Suriye hükümetini desteklediklerini belirterek, “Yeni Suriye hükümeti, 2025 sonlarında DEAŞ'ı yenmek için küresel koalisyona katıldı ve terörle mücadelede ABD ile işbirliğine yöneldi. Şam artık DEAŞ'ın gözaltı tesisleri ve kamplarının kontrolü de dahil olmak üzere güvenlik sorumluluklarını üstlenmeye hem istekli hem de hazır durumda.” ifadesini kullandı.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında varılan 4 günlük ateşkes konusunda her iki tarafı da takdir ettiklerini aktaran Bruce, “ABD diplomasisinin desteklediği bu entegrasyon, Kürtlerin tanınmış bir Suriye ulus devleti içinde kalıcı haklar ve güvenlik elde etmeleri için bugüne kadarki en güçlü şansı temsil etmektedir.” dedi.

Bruce, ABD’nin Suriye ile İsrail ilişkilerinde “yeni bir sayfa açmak” için iki taraf arasındaki görüşmeleri desteklediğine işaret ederek, amaçlarının egemen, birleşik, kendi içinde ve komşularıyla barış içinde olan bir Suriye olduğunu söyledi.

“Suriye’deki birçok iç sorun, İsrail'in devam eden yasa dışı müdahalesi nedeniyle karmaşıklaşıyor”

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia da konuşmasında, Suriye'deki askeri ve siyasi durumun hızlı gelişimini yakından takip ettiklerinin altını çizerek, dün 7 Suriye ordusu mensubunun öldüğü YPG/SDG tarafından Haseke’de ateşkesin ihlal edilmesi olayının son derece endişe verici olduğunu söyledi.

Nebenzia, “İlgili tüm tarafları müzakere sürecini sabote etme çabalarından vazgeçmeye, şiddet sarmalını tırmandırarak durumu kontrolden çıkarma riski taşıyan her türlü çatışmadan kaçınmaya çağırıyoruz” ifadesini kullandı.

İsrail’in, Suriye’ye yönelik “keyfi askeri faaliyetlerine” devam ettiğine işaret eden Nebenzia, “Suriye’deki birçok iç sorunun çözümünün, Şam’dan Suriye’nin karşılıklı saygıya dayalı diyaloğa katılmaya hazır olduğuna dair açık sinyaller gelmesine rağmen, İsrail’in süregelen yasa dışı müdahaleleri nedeniyle daha da karmaşık hale geldiğini bir kez daha kabul etmek zorundayız.” diye konuştu.

Nebenzia, İsrail’i güvenlik endişelerini gidermek için güç kullanmaktan kaçınmaya, Arap komşularının güvenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeye ve ilgili Güvenlik Konseyi ile Genel Kurul kararları doğrultusunda uluslararası hukuki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.

AA

