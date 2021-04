Süveyş Kanalı'nda gemilerin geçişi tamamlandı

Mısır Süveyş Kanal İdaresi, deniz trafiğinin 6 gün boyunca durmasına neden olan "The Ever Given" isimli dev konteyner gemisinin yüzdürülmesinin ardından sırada bekleyen bütün gemilerin kanaldan geçişinin tamamlandığını açıkladı.

Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, “Konteyner gemisi karaya oturduktan sonra kanalın girişinde beklemek zorunda kalan tüm gemilerin geçişleri bugün itibarıyla tamamlandı.” dedi. Süveyş Kanal İdaresi’ne göre, 6 gün boyunca yaklaşık 26 milyon yük taşıyan 422 gemi, kanalın girişinde geçiş için uzun bir sıra oluşturturdu. Mısır, Süveyş Kanalı'ndaki deniz trafiğinin durmasına neden olan dev konteyner gemisinin yol açtığı zararın tazmini için geminin ait olduğu firmadan en az 1 milyar dolar talep edileceğini açıklamıştı. Euronews Türkçe

