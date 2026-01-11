Suriye’nin Halep şehrine bağlı Şeyh Maksud mahallesinde, ordunun operasyonlarında köşeye sıkışan bir grup terör örgütü YPG/SDG mensubu, tahliye uzlaşması kapsamında otobüslerle şehirden gönderildi.

Suriye Savunma Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Şeyh Maksud Mahallesi’ndeki Yasin Hastanesi’nde mevzilenen SDG’li teröristler, tahliye olmayı kabul ettikten sonra, otobüslerle Tabka’ya nakledildi. Hastanede mevzilenen SDG’li teröristlerin içeridekileri canlı kalkan olarak kullandığı ifade edildi. Tabka, Fırat Nehri üzerinde, nehrin batı kıyısında terör örgütü YPG/SDG işgalinde bulunan alanda yer alıyor. Haber Merkezi

