Çocuk iftarı

İstanbul Bağcılar Müftülüğü İmam Gazalî 4-6 Yaş Kur’ân Kursu ve Veysel Karanî 7-10 Yaş Kur’ân Kursu öğrencileri, Ramazan ayının manevî atmosferini yaşamak için “tekne orucu” iftarı düzenledi.

İlçe Müftüsü Ömer Kayhan’ın ezan okumasıyla başlayan programda minik öğrenciler, orucunu dualarla açtı. Kayhan yaptığı konuşmada, “Kur’ân kursunda minik yavrularımızın tuttuğu tekne orucu heyecanına ortak olmak amacıyla bir araya geldik. Küçük yaşta oruç bilincini kazanmaları, sabrı, paylaşmayı ve dayanışmayı öğrenmeleri bizler için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Rabbim bizleri iyilik yolundan ayırmasın; tuttuğumuz oruçları ve yapılan hayırları kabul eylesin.” dedi. Program, öğrencilerin duaları ve yapılan ikramlarla sona erdi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 199

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.