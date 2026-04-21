İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı deniz ablukasına işaret ederek "Tehdit gölgesi altında müzakereyi kabul etmiyoruz." dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın deniz ablukası uygulayarak ve ateşkesi ihlal ederek müzakere masasını teslimiyet masasına dönüştürmek ve savaş kışkırtıcılığını meşrulaştırmak istediğini belirtti.

Meclis Başkanı Kalibaf, "Tehdit gölgesi altında müzakereyi kabul etmiyoruz ve son iki hafta içinde sahada yeni kartları devreye sokmaya hazırlandık." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

İran'ın İslamabad Büyükelçisi: İran tehdit altında müzakere etmez

İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, İran ve ABD arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda İslamabad'da yapılması hedeflenen ancak ABD'nin deniz ablukası gibi eylemleri nedeniyle henüz gerçekleştirilemeyen görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İranlı Büyükelçi, "Evrensel olarak kabul edilmiş bir gerçektir ki, büyük bir medeniyete sahip tek bir ülke, tehdit ve güç altında müzakere etmez." ifadelerini kullandı.

Bunun "İslami bir ilke" olduğunu belirten Mukaddem, ABD'nin henüz bu gerçeği kavrayamadığını savundu.