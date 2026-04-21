"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 NİSAN 2026 SALI - YIL: 57

"Tehdit gölgesi altında müzakereyi kabul etmiyoruz"

21 Nisan 2026, Salı 11:19
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı deniz ablukasına işaret ederek "Tehdit gölgesi altında müzakereyi kabul etmiyoruz." dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın deniz ablukası uygulayarak ve ateşkesi ihlal ederek müzakere masasını teslimiyet masasına dönüştürmek ve savaş kışkırtıcılığını meşrulaştırmak istediğini belirtti.

Meclis Başkanı Kalibaf, "Tehdit gölgesi altında müzakereyi kabul etmiyoruz ve son iki hafta içinde sahada yeni kartları devreye sokmaya hazırlandık." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

İran'ın İslamabad Büyükelçisi: İran tehdit altında müzakere etmez

İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, İran ve ABD arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda İslamabad'da yapılması hedeflenen ancak ABD'nin deniz ablukası gibi eylemleri nedeniyle henüz gerçekleştirilemeyen görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İranlı Büyükelçi, "Evrensel olarak kabul edilmiş bir gerçektir ki, büyük bir medeniyete sahip tek bir ülke, tehdit ve güç altında müzakere etmez." ifadelerini kullandı.

Bunun "İslami bir ilke" olduğunu belirten Mukaddem, ABD'nin henüz bu gerçeği kavrayamadığını savundu.

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Araç muayene ücretine tepki
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Leyen: Avrupa; Türk, Rus veya Çin etkisine bırakılmamalı
    Genel

    Paşinyan: Karabağ konusunu kapatıyoruz
    Genel

    Gülistan Doku soruşturmasında dönemin başhekimi de tutuklandı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Gülistan Doku soruşturmasında Umut Altaş için kırmızı bülten süreci başlatıldı
    Genel

    İspanya: AB'nin İsrail'le ortaklığı askıya alması için cesur olmasını isteyeceğiz
    Genel

    Yavrularımız korku içinde okula gidiyor
    Genel

    İstanbul'da tedbirler uygulanmaya başladı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.