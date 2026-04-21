Tutuklu sayısı 1 Nisan 2026 itibarıyla 62 bin 514’e çıkarak rekor kırarken, muhalefet tutuklamanın cezalandırma aracına dönüştüğü eleştirisini tekrarladı.

AKP hükümetleri döneminde en çok tahrip edilen alanların başında adalet geldi. Vatandaşın adalete olan inancı günden güne azalırken Türkiye, “Yargının siyasileşmesi” tartışmalarına kapı aralayan sayısız karara şahitlik etti. Mahkemelerin muhaliflere yönelik, “Adil değil” tartışmalarına yol açan kararları, yargıya güvenin giderek düşmesine yol açtı. Ceza Muhakemesi Kanunu’nda, “Ceza değil, geçici bir koruma tedbiridir” ifadesi ile tanımlanan tutuklamaya yönelik muhalefet, “AKP ile tedbir olmaktan çıkarılarak cezalandırma aracına dönüştürüldü” tepkisini gösterdi.

Baskı git gide artıyor

BirGün’ün haberine göre, tutuklama uygulanmasının bir cezalandırma aracı olarak sıkça kullanıldığı yönündeki eleştirilerin haklılığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine yansıdı. Verilere göre, 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla Türkiye’deki tutuklu sayısında rekor kırıldı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 2023 yılının 38 bin 537 olan Türkiye’deki tutuklu sayısı, muhalefete yönelik baskının artırıldığı 2024 yılının sonunda ise kayıtlara, 55 bin 240 olarak geçti.

On binlerce kişi tutuklandı

Muhalefete yönelik baskıların derinleştiği, gazetecilerin haberleri sebebiyle tutuklandığı 2026 yılında ise tutuklu sayısında yeni bir rekora daha ulaşıldı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevlerini Genel Müdürlüğü’nün 1 Nisan 2026 tarihli verilerine Türkiye’deki tutuklu sayısı, 62 bin 514 olarak yazıldı. Toplam 62 bin 514 tutuklunun 7 bin 159’unun kadın ve çocuklardan oluştuğu belirtildi. Nisan 2026 itibarıyla cezaevinde tutuklu bulunanların eğitim durumları da paylaşıldı. İddianame bekleyen ya da tutuklu yargılanan kişilerden 4 bin 769’unun lisans, yüksek lisans ya da doktora mezunu olduğu bildirildi.