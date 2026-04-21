İstanbul'da tedbirler uygulanmaya başladı

Geçtiğimiz hafta iki okulda yaşanan şiddet olaylarından sonra yapılması gerekenler tartışılırken İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili tedbirleri içeren metinleri okullara ulaştırdı.

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Hizmetleri birimi tarafından öğretmenlere, öğrencilere ve velilere olmak üzere ayrı ayrı hazırlanan bilgilendirme yazıları okul idarelerine iletildi. "İl genelindeki okullarda ortaya çıkabilecek kriz, zor yaşam olayları ve riskli durumlar öncesinde, anında, sonrasında yürütülecek koruyucu, önleyici ve müdahale psikososyal hizmetlerin etkinliğini arttırmak" amacıyla hazırlanan Eylem Planı kapsamında, öğrencilere, öğretmenlere, velilere yaşanan zorlu olayları nasıl aşabilecekleri ve tehlike oluşturabilecek durumlara karşı alınması gereken tedbirler aktarıldı. Önleyici psikososyal hizmet eylem planı kapsamında; son dönemde yaşanan üzücü olaylara bazı duygusal, fiziksel, düşünsel ve davranışsal tepkiler verilebileceğinin, bunların tabii olduğunun anlatıldığı metinlerde zorlu olaylarla başa çıkabilmeye yardımcı olabilecek bazı tavsiyeler aktarılıyor. Okul idaresi, öğretmen ve velilere öğrencilerden psikolojik desteğe ihtiyacı olanların gerekli sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesinin tavsiye edildiği metinlerde, okula giriş çıkışla, öğrencinin telefon bulundurmasıyla ilgili kuralların güncellenmiş hali ve velilerin okula randevu sistemiyle gidebileceği konularında bilgilendirmeler bulunuyor. İSTANBUL / YENİ ASYA - NACİYE KAYNAK DOYRAN

