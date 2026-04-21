Çocuklarını izle, takip et

Birleşik Klinik Psikologlar Derneği Başkanı Klinik Psikolog Cenk Adıgüzel, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da 2 okuldaki saldırılara ilişkin olarak, "Ebeveynler çocuklarını takip etmeliler, onlarla yakından ilişki kurmalılar. Ne izliyorlar ne ile karşı karşıyalar, hangi içerikleri tüketiyorlar, bunları yakından takip etmeleri, izlemeleri gerekiyor" dedi.

Alınacak tedbirler konusunda ebeveynlere tavsiyelerde bulunan Adıgüzel, "Bu dönemlerde çocuğun en çok neye ihtiyacı vardır diye sorarsak, cevap; güven duygusudur. Güven duygusunu bizim tesis etmemiz gerekir. Çocukları akranlarıyla bir araya getirmeye de ihtiyaç vardır. Sıkça söylediğimiz bir ifade vardır; ‘Çocuğun ilacı yine çocuktur’" diye konuştu. Haber Merkezi

