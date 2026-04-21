"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

21 NİSAN 2026 SALI - YIL: 57

Meksika'nın turistik piramitlerinde silahlı saldırı: 1 kişi öldü

21 Nisan 2026, Salı 11:12
Meksika’daki turistik Teotihuacan piramitlerinde düzenlenen silahlı saldırıda bir Kanadalı turist ölürken, saldırgan intihar etti.

Meksika basınına göre, başkent Meksiko'daki turistik ve arkeolojik alan Teotihuacan piramitlerinde bir saldırgan, etrafa rastgele ateş açtı.

Saldırıda bir Kanadalı turist öldü, 6 kişi yaralandı

Olaylın ardından saldırgan aynı silahla intihar etti.

Yetkililerden yapılan açıklamada, "İlk belirlemelere göre bir kişi olay yerinde ateş açtıktan sonra intihar etti. Ne yazık ki Kanada vatandaşı bir kadın öldü.” ifadesine yer verildi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, olaya ilişkin açıklamasında, ölen turistin ailesine baş sağlığı dileğinde bulundu.

Sheinbaum, "Güvenlik Kabinesi'ne olayların tüm yönleriyle soruşturulması ve gerekli tüm desteklerin sağlanması talimatını verdim. İçişleri ve Kültür bakanlıklarından ekipler, yerel yetkililerle destek ve koordinasyon sağlamak üzere bölgeye yönlendirildi." diye konuştu.

Saldırı, sosyal medyada paylaşılan görüntülere de yansıdı.

Görüntülerde, saldırganın Ay Piramidi’nin tepesindeyken silah seslerinin duyulduğu, bir kadının "Polisi çağırın" diye bağırdığı ve aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu ziyaretçilerin panik içinde bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Olayın ardından Ulusal Muhafızlar ve Meksika Eyalet Polisi bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alarak arkeolojik alanı kordon altına aldı.

