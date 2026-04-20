"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 NİSAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Yurdun bazı kesimlerinde sağanak ve kar etkili oldu

Bazı illerde etkili olan sağanak tarım arazilerine zarar verdi. Bazı illerde ise etkili olan kar etrafı beyaza bürüdü.

Osmaniye

Osmaniye'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı tarım arazileri su altında kaldı.

Kentte dün akşamdan başlayıp aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle merkeze bağlı Bahçe, Gökçedam, Kırmacılı, Sakarcalık ve Kırmıtlı köylerindeki bazı tarım arazileri su altında kaldı.

 

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, arazilerde oluşan hasarın tespiti için çalışma başlattı.

Ardahan

Ardahan'da etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.

Kent merkezinde gece başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Sabah saatlerine kadar aralıklarla devam eden yağışla kent merkezi beyaza büründü.

Araçların ve çatıların karla kaplandığı kentte, yöre halkı güne kar manzarasıyla uyandı.

Bayburt

Bayburt'ta hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağdı. Şehir merkezini çevreleyen beyaz örtüyle kaplı dağlar, dronla görüntülendi.

Kar kalınlığı bazı bölgelerde 10 santimetreye ulaştı.

Trabzon

Trabzon'un Hayrat ilçesinin yüksek kesimlerine de kar düştü.

İlçeye bağlı Sarmaşık ile Dağönü mahallelerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan iki mahallenin yolunu açmak için çalışma gerçekleştiriyor.

Sivas

Sivas'ın Zara ilçesinde Kızılırmak'ta meydana gelen taşkın nedeniyle Canova köyü kısmen su altında kaldı.

Karların erimesi ve bahar yağışları, Kızılırmak'ın bazı bölümlerinde taşkınlara neden oldu.

Canova köyünün Kızılırmak'a yakın bölümlerinde bazı yollar, tarım arazileri, evler, ahırlar, samanlıklar ve odunluklar kısmen su altında kaldı.

Köy muhtarının durumu yetkililere bildirmesinin ardından Devlet Su İşleri ekipleri, köyde çalışma başlattı.

Köye giriş ve çıkışlar ise traktörlerle yapılabiliyor.

Taşkının İmranlı ilçesinde bulunan Karacalar Barajı'nın doluluk oranının artmasının ardından baraj kapaklarının açılmasından kaynaklandığı belirtildi.

Hafta sonu tatili için köyüne geldiğini anlatan Hasan Bozkurt, "Dün su yoktu, bugün ırmak taşmış. Şu anda gitmeye çalışıyoruz ama su olduğu için zorlanacağız herhalde. Başka alternatifler bakıyoruz, gidebilirsek gideceğiz." dedi.

AA

Okunma Sayısı: 252
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.