"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 NİSAN 2026 SALI - YIL: 57

Yavrularımız korku içinde okula gidiyor

21 Nisan 2026, Salı 04:04
Okullarda yaşanan acı olaylar, okul güvenliğinin ele alınmasını zorunlu hale getirdi. Uzmanlar, “bekle-gör” yaklaşımının artık sürdürülebilir olmadığını, kapsamlı bir dönüşüm gerektiğini vurguluyor.

ANKARA - MEHMET KARA

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki bir lisede yaşanan saldırıyla 16 yaralıya ve failin intiharına yol açan ve yine Kahramanmaraş Onikişubat ilçesindeki bir ortaokulda 8. sınıf öğrencisi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 9 can kaybı ve 13 yaralı haberiyle tüm ülkeyi sarsan olaylarla ilgili, “Siverek’ten Kahramanmaraş’a Okul Şiddetinin Kelebek Etkisini Durdurmak İçin Acil Vizyoner Adımlar atmalıyız” diyen DESAM (Demokrasi ve Eğitim Etütleri Stratejik Araştırma Merkezi) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Avcı, “Artık okullarımızdaki şiddet zincirine son vermek için; erken uyarı, bilimsel koruma ve ulusal dönüşüm zamanıdır!” dedi.

“Okul şiddeti tesadüf değil”

Bu olayların “münferit asayiş hadisesi” olarak nitelendirilemeyecek kadar ciddi ve birbirini tetikleyen bir sistemik uyarı olduğunu dile getiren Avcı, “Artık gözlerimizi kapatamayız. On yıllardır süren uluslararası araştırmalar net bir gerçeği ortaya koymaktadır: Okul şiddeti tesadüf değildir. Erken sinyaller kaçırıldığında, sosyal medya üzerinden taklit etkisiyle hızla bulaşır. ‘Bekle-gör’ yaklaşımı her yeni kurbanı doğurur. Artık zaman, cesur, bilim temelli ve sistemli bir değişim zamanıdır” diye konuştu.

Kelebek etkisi tehlikesi

Avcı, “Okullarımıza ‘Güvenli okul’ tabelası asmak yetmez. Aksi takdirde kelebek etkisiyle yarın başka bir ilde, başka bir okulda aynı tabloyla yüzleşeceğiz. Türkiye’yi Dünya Okul Güvenliği Modeli Haline Getirmeliyiz. Bu kriz, aynı zamanda büyük bir fırsattır. Türkiye, ‘bekle-gör’ modelinden çıkıp ‘erken sinyal–hızlı tehdit değerlendirmesi–geçici koruma arası’ modeline geçerse, 2027 eğitim yılına kadar dünyada örnek gösterilen bir sistem kurabilir.” dedi.

