"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 NİSAN 2026 SALI - YIL: 57

Sessiz pandemi: Obezite ve görünmeyen tehlikeler

Duygu Penekli
21 Nisan 2026, Salı
Dünya Sağlık Örgütü verileri ve güncel epidemiyolojik çalışmalar, obezitenin artık sadece bir estetik kaygı değil, bulaşıcı olmayan hastalıkların temel tetikleyicisi olduğunu kanıtlıyor.

"Sessiz Pandemi" olarak nitelendirilmesinin sebebi, gürültülü bir virüs gibi aniden değil, yıllar içinde metabolizmamızı içten içe kemirmesidir. Son yapılan araştırmalar, vücuttaki fazla yağ dokusunun sadece enerji deposu olmadığını, aynı zamanda kronik bir enflamasyon (iltihap) odağı gibi çalışarak bağışıklık sistemini sürekli meşgul ettiğini gösteriyor.

Hastalıklar Üzerindeki Yıkıcı Etki

Bilimsel literatürdeki son bulgular, obezitenin Tip 2 diyabet, hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalıklarla olan bağını her zamankinden daha güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. Özellikle viseral yağlanma (iç organ çevresi yağlanması), insülin direncini tetikleyerek pankreasın işleyişini bozuyor. Yeni nesil onkolojik çalışmalar ise obezitenin en az 13 farklı kanser türüyle doğrudan ilişkili olduğunu; hormonal dengesizlikler ve hücre yenilenme süreçlerindeki aksamalar nedeniyle tümör oluşumuna zemin hazırladığını vurguluyor.

Beslenmede Paradigma Değişimi

Peki, bilim bu tablo karşısında nasıl bir beslenme modeli öneriyor? Artık "az ye, çok hareket et" sloganının tek başına yeterli olmadığını biliyoruz. Modern çalışmalar, ultra-işlenmiş gıdaların (hazır paketli atıştırmalıklar, şekerli içecekler) bağırsak mikrobiyotasını bozarak beyne giden tokluk sinyallerini körelttiğini kanıtlıyor. Çözüm; glisemik indeksi düşük, lif oranı yüksek ve mevsimsel beslenmeye dayanan bir modelden geçiyor. Protein kalitesini arttırmak ve sağlıklı yağlara (zeytinyağı, kuruyemiş) yönelmek, metabolik hızı korumanın anahtarı olarak görülüyor.

Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin

Sonuç olarak obezite ile mücadele, sadece bireysel bir diyet listesi değil, bir yaşam tarzı restorasyonudur. Bilimsel veriler ışığında, her öğünde tabağımızı bir "eczane" gibi kurgulamalıyız; yani antioksidan kapasitesi yüksek sebzelerle donatmalı ve rafine şekerden uzak durmalıyız. Unutmayın, vücudumuz en kıymetli evimizdir ve ona ne kadar iyi bakarsak, yaşlılık dönemimizde o da bizi o kadar güvenle taşıyacaktır. Sağlıklı ve dengeli bir hafta dilerim.

Okunma Sayısı: 302
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.