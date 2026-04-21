Araç muayene ücretine tepki

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, araç muayene istasyonlarında uygulanan yüksek ücretler ve çift ücretlendirme sistemini eleştirdi.
Muayenede hem periyodik kontrol hem de emisyon için ayrı ücret alındığını belirten Palandöken, toplam maliyetin yaklaşık 3.750 TL’ye ulaştığını söyledi.
Kredi kartı kullanımında komisyon alınmasının da sorun oluşturduğunu ifade eden Palandöken, nakit ödeme dayatmasının çağ dışı olduğunu vurguladı.
Trafikteki araç sayısının artmasına dikkat çeken Palandöken, mevcut sistemin esnaf ve vatandaş için mali yük oluşturduğunu belirterek düzenleme çağrısında bulundu.
Adnan Solmaz-Ankara