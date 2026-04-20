"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 NİSAN 2026 SALI - YIL: 57

Merz: ABD'nin Küba’ya müdahalesi için hiçbir gerekçe yok

20 Nisan 2026, Pazartesi 19:00
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'nin Küba’ya müdahale etmesi için görünür hiçbir gerekçenin bulunmadığını söyledi.

Merz, Hannover kentinde Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bir gazetecinin ABD Başkanı Donald Trump’ın Küba’ya saldırması durumunda Almanya’nın nasıl hareket edeceğine ilişkin sorusuna Merz, "Küba’ya müdahale için görünür hiçbir gerekçe yok. Küba'nın iç siyasetinde komünist rejimiyle ilgili tüm sorunlara rağmen Küba'nın üçüncü ülkeler için görünür bir tehdit oluşturduğunu düşünmüyorum." cevabını verdi.

Merz, bu nedenle böyle bir müdahalenin hangi temele dayanabileceğini görmediğini belirterek, "Eğer ihtilaflar varsa, değişim yönünde çabalar bulunuyorsa, özellikle serbest dolaşım, sınırların açılması ve insan haklarına ilişkin konularda bu yol diplomatik ve barışçıl şekilde aranmalıdır. Dünyada yeni sorunlar oluşturacak bir çatışma başlatılmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkelerin savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesinden yana olduğunu aktaran Merz, "Ancak savunma kabiliyeti, başka ülkelerde, oradaki siyasi sistemin diğerlerinin düşüncelerine uymadığında müdahalede bulunma hakkına sahip olmak anlamına gelmez." ifadesine yer verdi.

Başbakan Merz, şu anda ABD için böyle bir eyleme başlamak için herhangi bir gerekçenin bulunmadığını kaydetti.

ABD ve İran'a çağrı

Lula da Silva ile Orta Doğu’daki durumu da ele aldıklarını vurgulayan Merz, ABD ile İran arasında hızlı bir diplomatik uzlaşma sağlanması yönünde devam eden çabaları desteklediklerini söyledi.

Bu çatışmanın yol açtığı enerji krizine ilişkin Almanya’da Ulusal Güvenlik Konseyinin toplanıp toplanmayacağı sorusuna cevap veren Merz, enerji piyasalarındaki mevcut durum nedeniyle Konseyin özel olarak toplanmayacağını, ancak konunun önümüzdeki günlerde yapılacak toplantıda ele alınacağını ifade etti.

Merz, Alman hükümetinin yaklaşık 7 haftadır her gün fiyatların seyrini ve mevcut durumu takip ettiğini dile getirerek, bu konuda çıkarılacak sonuçların büyük ölçüde çatışmanın bundan sonra nasıl devam edeceğine veya nasıl sona ereceğine bağlı olduğunu söyledi.

Hürmüz Boğazı'nın kısa süreli açılmasıyla petrol fiyatlarının hızla düştüğünü, ancak Boğaz’ın yeniden kapatılmasıyla fiyatların çok hızlı şekilde tekrar yükseldiğini gördüklerini dile getiren Merz, "Burada savaşın gidişatına bağlı bir dalgalanma yaşıyoruz." dedi.

Merz, bu nedenle İran’a çatışmaları durdurma çağrısında bulunduklarını aktararak, "Ancak çağrımız, müzakere yoluyla diplomatik bir çözüme ulaşmanın yollarının aranması konusunda ABD’ye de yöneliktir." diye konuştu.

Bu belirsizliklerin ve savaşın sürmesinin yalnızca Orta Doğu ve Asya’yı değil Avrupa’yı da derinden etkilediğine işaret eden Merz, bunun ABD’yi de etkileyeceğini belirterek, "Tüm bunlar şu anda dünyada ekonomik kalkınmayı tehlikeye atıyor ve Orta Doğu’nun ötesinde de siyasi istikrarsızlığın artmasına yol açabilir." uyarısında bulundu.

Merz, bu bakımdan enerji tedarik piyasalarında istikrarın sağlanmasının en önemli ön koşulunun çatışmaların sona ermesi olduğunu kaydetti.

AA

Okunma Sayısı: 186
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İspanya: AB'nin İsrail'le ortaklığı askıya alması için cesur olmasını isteyeceğiz

    Çocuklarını izle, takip et

    Araç muayene ücretine tepki

    Yavrularımız korku içinde okula gidiyor

    Rusya: Filistin Devleti'nin kurulma imkanı giderek azalıyor

    Kolombiya'nın Ekvador sınırında İHA saldırısı: 3 asker öldü

    Leyen: Avrupa; Türk, Rus veya Çin etkisine bırakılmamalı

    Gülistan Doku soruşturmasında Umut Altaş için kırmızı bülten süreci başlatıldı

    İstanbul'da tedbirler uygulanmaya başladı

    Paşinyan: Karabağ konusunu kapatıyoruz

    Gülistan Doku soruşturmasında dönemin başhekimi de tutuklandı

    Küba, ABD ile görüşme yapıldığını doğruladı

    Sessiz pandemi: Obezite ve görünmeyen tehlikeler

    Merz: ABD'nin Küba’ya müdahalesi için hiçbir gerekçe yok

    19. Risale-i Nur Kongresine bekliyoruz

    Papa’dan barış çağrısı

    Antalya'daki teleferik kazası davasında ceza belli oldu

    AB-Suriye İşbirliği Anlaşması yeniden gündemde

    İsrail, Lübnan'ın güneyinde evleri yıkmaya devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Leyen: Avrupa; Türk, Rus veya Çin etkisine bırakılmamalı
    Genel

    Gülistan Doku soruşturmasında Umut Altaş için kırmızı bülten süreci başlatıldı
    Genel

    Kolombiya'nın Ekvador sınırında İHA saldırısı: 3 asker öldü
    Genel

    Paşinyan: Karabağ konusunu kapatıyoruz
    Genel

    Gülistan Doku soruşturmasında dönemin başhekimi de tutuklandı
    Genel

    Rusya: Filistin Devleti'nin kurulma imkanı giderek azalıyor
    Genel

    Küba, ABD ile görüşme yapıldığını doğruladı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İspanya: AB'nin İsrail'le ortaklığı askıya alması için cesur olmasını isteyeceğiz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.