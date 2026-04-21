"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 NİSAN 2026 SALI - YIL: 57

Küba, ABD ile görüşme yapıldığını doğruladı

21 Nisan 2026, Salı
Küba, kısa süre önce ABD’den gelen bir heyetle başkent Havana’da görüşme gerçekleştirildiğini teyit etti.

Küba merkezli Granma gazetesinin haberine göre, Axios’ta yer alan ABD’li bir heyetin, Havana’da Küba’nın eski Devlet Başkanı Raul Castro’nun torunu Guillermo Rodriguez ile görüştüğü yönündeki haberler doğrulandı.

Küba Dışişleri Bakanlığında ABD’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alejandro Garcia del Toro, Washington’dan gelen heyetle görüşme yapıldığına dair haberlere açıklık getirdi.

Görüşmenin hassasiyeti nedeniyle sürecin temkinli yürütüldüğünü belirten Garcia del Toro, "Bu hassas bir konu ve daha önce de ifade ettiğimiz gibi süreci dikkatli şekilde ele alıyoruz. Ancak kısa süre önce Küba’da, Küba ve ABD heyetleri arasında bir görüşme gerçekleştirildiğini doğrulayabilirim." ifadelerini kullandı.

ABD basınında yer alan, "Küba’daki bazı siyasi tutukluların serbest bırakılması için ültimatom verildiği" yönündeki haberleri yalanlayan Garcia del Toro, enerji yaptırımlarının kaldırılmasının Küba heyeti için öncelikli konu olduğunu aktardı.

Garcia del Toro, "Bu ekonomik baskı, tüm Küba halkına yönelik haksız bir cezalandırmadır. Aynı zamanda serbest ticaret kuralları çerçevesinde Küba’ya yakıt ihraç etme hakkına sahip egemen devletlere karşı küresel ölçekte bir şantajdır." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmeye ABD tarafından Dışişleri Bakanlığından "yardımcı sekreter" düzeyinde yetkililer katılırken, Küba tarafı Dışişleri Bakan Yardımcısı seviyesinde temsil edildi.

Axios: Küba'ya giden ABD'li heyet, Castro'nun torunuyla görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin, Küba'ya giderek burada Küba'nın eski Devlet Başkanı Raul Castro'nun torunu Guillermo Rodriguez Castro'nun da aralarında bulunduğu bürokratlarla görüştüğü öne sürülmüştü.

Axios'un, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberine göre, ABD'den bir heyet, Küba'ya gitmişti.

Söz konusu heyetin, "son 10 yıldan fazla süredir Küba'ya giden ilk resmi heyet" olduğuna dikkati çeken yetkili, burada birçok görüşme yapıldığını ancak Castro dışında görüşülen kişilerin bilgilerinin paylaşılamayacağını kaydetmişti.

AA

Okunma Sayısı: 228
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En Çok Okunanlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.