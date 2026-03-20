Samsunspor, Konferans Ligi'ne veda etti

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup eden Samsunspor, ilk maçta 3-1 kaybetmesi sebebiyle Avrupa kupalarına veda etti.

2. dakikada Garcia'nın ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

10. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan De Frutos'un şutunda kaleci Okan Kocuk, ağlara giden meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

13. dakikada Tomasson'un ortasında ceza sahasında topla buluşan Mouandilmadj'in şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

45+2 dakikada defanstan seken top ceza sahası içinde Mouandilmadji'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı.

İkinci yarı

52. dakikada Ratiu'nun ceza sahası çizgisi üzerinden sert vuruşunda kaleci Okan Kocuk topu yatarak kontrol etti.

54. dakikada Garcia'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Palazon'un yerden vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

55. dakikada Palazon'un uzaktan sert şutunda kaleci Okan Kocuk, topu kornere çeldi.

65. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Mouandilmadji'nin pasında ceza sahası içinde Ndiaye, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

90+5 dakikada Mendy ortasında ceza sahası içinde Camello'nun kafa vuruşunda kaleci Okan Kocuk, ağlara giden topu son anda kornere yolladı.

Karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazandı.

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink: Almış olduğumuz galibiyetten dolayı mutlu değiliz ama gurur duymalıyız

Fink, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, gösterdikleri performanstan dolayı oyuncuları ile gurur duyduklarını aktardı.

Rayo Vallecano'yu kutlayan Fink, "Böyle bir deplasmanda galibiyet ve oynamak hiç kolay değil. Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid olsun buradan galibiyetle ayrılamamıştı.Biz buradan galibiyet alarak ayrıldık. Konferans Lig'inde ilk tecrübemiz ve bu anlamda çok iyi performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. Aldığımız galibiyet sebebiyle elbetteki gururluyuz. Genel performansımıza bakacak olursak göstermiş olduğumuz için gurur duydum." ifadesini kullandı.

İspanya'ya gelen taraftarlara teşekkür eden Fink, "Bu tür performansları göstermeye devam etmemiz gerekiyor. Elbette almış olduğumuz galibiyetten dolayı mutlu değiliz ama gurur duymalıyız. Bugün elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bugün çok iyi işler yaptık. Rakibimiz tecrübeli bir takıma sahip." diye konuştu.

Fink, kaleci Okan Kocuk'u da kritik kurtarışları nedeniyle tebrik etti.

Rayo Vallecano Teknik Direktörü Inigo Perez Soto: Evimizde kaybettik ama tatlı bir sonuca ulaştığımızı söyleyebilirim

Soto, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Konferans Lig'nin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Tarih yazmaya devam ettiklerini dile getiren Soto, "Bu sonuç bizim için çok olumlu bir sonuç. Maçın genelinde topa hakim olmaya çalıştık. Felipe'nin ayağı kaydı, top kayıpları yaptık, bunlar olunca tabii ki topu korumamız lazımdı. Sonucu korumaya çalışırken bazen hata yapabilirsiniz. Sonuçta amacımıza ulaştık. Tabii ki biraz daha savunmada kaldık, defansımızı güçlendirdikten sonra hücuma geçtik." ifadesini kullandı.

Soto, maçın bazı bölümlerinde topu rakibe verdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bazen topun kontrolünü kaybettiğimiz anlar oldu. Bazen Avrupa maçlarında bu tür hatalar olabiliyor. Çünkü kaos durumuna düşüyorsun gibi oluyor. Yapmış olduğumuz en iyi maçlardan biri diyebilirim. Çünkü biz ya da rakibimiz elenecek olması nedeniyle maçın sonucu her an değişebiliyor. Bu futbolun parçası, içinde taktik var biraz da duygusallık var. Evimizde kaybettik ama tatlı bir sonuca ulaştığımızı söyleyebilirim, bu açıdan çok mutluyuz. Rakibimiz Avrupa'da ilk kez oynuyor olabilir, bunlar klişe sözler. Bu tür klişeler var. Hem sahamızda hem deplasmanda kazanmak tabii ki önemli ama kazanmasak da önemli olan sonuca ulaşmak. Avrupa'da deneyim olmayan bir ekip diyoruz rakibimize ama bu önemli değil. Bu sözler klişe gerçeğe bakmamız lazım. Futbol bu, sahaya çıkıyorsunuz herkes kendi şeklini ve tarzını ortaya koyuyor."

