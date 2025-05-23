Tepkiler büyüyor - İsrail ordusu, 35 diplomata ateş açtı

İsrail ordusu Batı Şeria’nın Cenin şehrindeki bir mülteci kampını ziyaret eden yaklaşık 35 kişilik uluslararası diplomatik heyete ateş açtı.

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Dik, “İsrail işgal güçleri, 35 büyükelçi, konsolos ve diplomattan oluşan diplomatik heyetin kampın girişine varması üzerine kuralları ihlal ederek gerçek mermiyle ateş açtı” dedi. Heyete eşlik eden Dik, askerlerin heyeti “korkutmak ve sindirmek” ve heyetin 21 Ocak’tan bu yana kuşatma altında olan kampa girmelerini engellemek amacıyla ateş açtığını belirtti. Dik, İsrail’in ateş açmasını kınayarak, “Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik İsrail saldırılarının sona ermesi ve İsrail’in hesap vermesi” çağrısında bulundu.

Türk diplomatlar da vardı

İsrail ordusunun diplomatik heyete ateş açması, dünya genelinde sert tepkilere neden oldu. Türk diplomatların da bulunduğu heyet, Avrupa, Orta Doğu ve Asya’dan diplomatları içeriyordu ve Filistin Yönetimi tarafından organize edilmişti. İsrail ordusu, heyetin önceden onaylanan güzergâhtan saptığını belirterek, ateşin bir güvenlik önlemi olduğunu savundu. Olayda yaralanan olmadı ancak diplomatlar arasında büyük panik yaşandı ve ziyaret hızla sonlandırıldı.

Tepkiler büyüyor

Fransa, İtalya, Almanya, İrlanda, İspanya ve Portekiz gibi ülkeler İsrail büyükelçilerini çağırarak açıklama talep etti. İngiltere, İsrail ile yürütülen serbest ticaret görüşmelerini askıya aldı ve Gazze’ye 4 milyon sterlin insanî yardım sözü verdi. İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Harris, olayın “tamamen kabul edilemez” olduğunu belirterek, İsrail’den özür değil, hesap verebilirlik talep ettiklerini ifade etti. Arap ülkeleri de olayı kınayarak, uluslararası hukukun ihlal edildiğini ve İsrail’in hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Haber Merkezi