"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Tekin: Ailecek tehdit edildik - Sayan: Dünyaya rezil oluyoruz - CHP, İstanbul İl binasını kapatacak

10 Eylül 2025, Çarşamba
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, partinin İstanbul İl Başkanlığının önünde konuştu.

Demokrasiye müdahale millete zarar verir
DP Genel Başkanı Uysal: Temel hak ve hürriyetlerden mahrum demokrasi olmaz
Dayattıkları kadar demokrasiye rıza göstermeyeceğiz

 

Tekin, “Baba ocağının kurumsal kimliğini muhafaza etmek için çok önemli çabalarımız olacak. Elbette önümüzdeki günlerde bizim de söyleyebilecek iki tane kelâmımız var. Tarihimizin hiçbir döneminde olmadığı kadar ben ve arkadaşlarım, ailelerimiz, çocuklarımız, eşlerimiz hatta ta köydeki ablalarımız dahil olmak üzere tehdit edildi. Bütün bunları biliyoruz. Ama sabırla bu sorunu çözmek istiyoruz. Birileri CHP’yi parçalamak isteyebilir. Çünkü hiçbir emekleri yok. Bizim alın terimiz var” dedi. İstanbul - aa

***

Dünyaya rezil oluyoruz

AKP’li eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’in il binasına girişinde yaşananlara tepki göstererek, “Kardeşim, vallahi yanlış yapıyoruz, billahi yanlış yapıyoruz. Ülkeyi geriyoruz, halkı geriyoruz. Bu süreç, en başta sayın Cumhurbaşkanımıza zarar veriyor. Demokrasimize zarar veriyor. Bu kadar gerginliğe, bu kadar polise, bu kadar şiddete gerçekten gerek var mı? Dünyaya rezil olmanın bir anlamı var mı?” dedi. Haber Merkezi

***

CHP, İstanbul İl binasını kapatacak

CHP, İstanbul İl Başkanlığı binasını yeni il başkanı ve yönetim seçilene kadar kapatma kararı aldı. Cumhuriyet Halk Partisi, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yapılan başvuru kapsamında, Olağanüstü İstanbul İl Kongresini yapıp, yeni İl Başkanı ve Yönetimi seçilene kadar, görevden alınan İl Başkanı Özgür Çelik’in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresini İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a bildirdi. İstanbul - aa

AA

Okunma Sayısı: 222
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filo Gazze’ye müthiş umut oldu

    İngiltere şaşırtmadı: Soykırım var diyemeyiz

    OVP’de acı itiraf: Depreme ayrılan paralar harcanmadı

    Demokrasiye müdahale millete zarar verir

    Polonya hava sahasını defalarca ihlal eden Rus insansız hava araçlarını düşürdü

    "ABD, Karayipler'de benzeri görülmemiş bir askeri hareketlilik sergiliyor"

    İsrail Küresel Sumud Filosu'na yine saldırdı

    Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak

    Trump: İsrail'in Katar'a saldırı kararı tamamen Netanyahu'ya ait

    ‘Enflasyon tahmininde yanılmışız’ diye kandırıyorlar

    Tekin: Ailecek tehdit edildik - Sayan: Dünyaya rezil oluyoruz - CHP, İstanbul İl binasını kapatacak

    BM: Rekor düzeydeki askeri harcamalar hepimiz için büyük bir tehdit!

    Dünyadan tepki yağıyor! - İsrail, Katar'da Hamas'ın üst düzey isimlerine suikast düzenledi - 'Trump onay verdi'

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Katar'daki Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırıyı lanetliyoruz

    Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco oldu

    İzmir'deki saldırıda şehit olan polisler dualarla ebedi yolculuklarına uğurlandı

    Nepal'de polis, hükümet karşıtı göstericilere ateş açtı: 19 kişi öldü, 400 kişi yaralandı - Protestolar devam ediyor!

    İsrail'e yönelik 9 maddelik yaptırımları yürürlüğe sokan İspanya'dan AB'ye çağrı

    4 büyükşehirdeki simit zamları 2026 yılı ocak ayına ertelendi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Trump: İsrail'in Katar'a saldırı kararı tamamen Netanyahu'ya ait
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak
    Genel

    İsrail Küresel Sumud Filosu'na yine saldırdı
    Genel

    "ABD, Karayipler'de benzeri görülmemiş bir askeri hareketlilik sergiliyor"
    Genel

    Polonya hava sahasını defalarca ihlal eden Rus insansız hava araçlarını düşürdü
    Genel

    Filo Gazze’ye müthiş umut oldu
    Genel

    OVP’de acı itiraf: Depreme ayrılan paralar harcanmadı
    Genel

    Demokrasiye müdahale millete zarar verir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.