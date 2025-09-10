Tekin: Ailecek tehdit edildik - Sayan: Dünyaya rezil oluyoruz - CHP, İstanbul İl binasını kapatacak

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, partinin İstanbul İl Başkanlığının önünde konuştu.

Demokrasiye müdahale millete zarar verir

DP Genel Başkanı Uysal: Temel hak ve hürriyetlerden mahrum demokrasi olmaz

Dayattıkları kadar demokrasiye rıza göstermeyeceğiz

Tekin, “Baba ocağının kurumsal kimliğini muhafaza etmek için çok önemli çabalarımız olacak. Elbette önümüzdeki günlerde bizim de söyleyebilecek iki tane kelâmımız var. Tarihimizin hiçbir döneminde olmadığı kadar ben ve arkadaşlarım, ailelerimiz, çocuklarımız, eşlerimiz hatta ta köydeki ablalarımız dahil olmak üzere tehdit edildi. Bütün bunları biliyoruz. Ama sabırla bu sorunu çözmek istiyoruz. Birileri CHP’yi parçalamak isteyebilir. Çünkü hiçbir emekleri yok. Bizim alın terimiz var” dedi. İstanbul - aa

***

Dünyaya rezil oluyoruz

AKP’li eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’in il binasına girişinde yaşananlara tepki göstererek, “Kardeşim, vallahi yanlış yapıyoruz, billahi yanlış yapıyoruz. Ülkeyi geriyoruz, halkı geriyoruz. Bu süreç, en başta sayın Cumhurbaşkanımıza zarar veriyor. Demokrasimize zarar veriyor. Bu kadar gerginliğe, bu kadar polise, bu kadar şiddete gerçekten gerek var mı? Dünyaya rezil olmanın bir anlamı var mı?” dedi. Haber Merkezi

***

CHP, İstanbul İl binasını kapatacak

CHP, İstanbul İl Başkanlığı binasını yeni il başkanı ve yönetim seçilene kadar kapatma kararı aldı. Cumhuriyet Halk Partisi, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yapılan başvuru kapsamında, Olağanüstü İstanbul İl Kongresini yapıp, yeni İl Başkanı ve Yönetimi seçilene kadar, görevden alınan İl Başkanı Özgür Çelik’in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresini İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a bildirdi. İstanbul - aa