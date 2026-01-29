Trump ateşle oynuyor, dünya diken üstünde

BÖLGEDE TANSİYON YÜKSEK. ABD'NİN, İSRAİL'İN KIŞKIRTMASIYLA İRAN'A SALDIRı planları yapması ENDİŞEYLE KARŞILANDI. İTİDAL VE SAĞDUYU ÇAĞRILARI YAPILIYOR.

Abraham Lincoln uçak gemisi bölgede - BM VE TÜRKİYE'DE ENDİŞE - Suudi Arabistan ve BAE izin vermeyecek

ABD’nin İran’a yönelik muhtemel saldırısı ve USS Abraham Lincoln’ün bölgeye konuşlandırılması tansiyonu yükseltti. Türkiye, özellikle kitlesel göç riskine karşı hazırlıklarını arttırırken, BM taraflara itidal çağrısı yaptı.

Bölgesinde bir yandan Suriye’deki gelişmeleri çok yakından takip eden Türkiye, diğer yandan İran’a olası bir ABD ya da İsrail saldırısına karşı hazırlıklarını yapıyor. Ankara’yı kaygılandıran en önemli olasılıkların başında kitlesel göç geliyor. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) İran’la ilgili tansiyonun yüksek olduğu günlerde askerî ve sembolik önemi yüksek USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Ortadoğu’da konuşlandığını duyurdu. CBS televizyonuna konuşan ABD’li bir yetkili, geminin İran’a yaklaştığını doğrularken CENTCOM’un açıklamasında filonun “bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla” bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

Kitlesel göç olursa nasıl engellenecek?

DW Türkçe’nin edindiği bilgilere göre İran’a bir saldırı durumunda Ankara ilk başta kitlesel göç ihtimaline karşı hazırlanıyor. Suriye İç Savaşı sebebiyle büyük bir göç kitlesiyle karşı karşıya kalan ve bu sorunu sınırları içine taşıyan Türkiye için bu kez İran’da siviller için bazı bölgeler oluşturulması seçeneği masada. Bu kapsamda Türkiye büyük bir göç dalgası ile karşı karşıya kalması durumunda “gelenleri mümkün olduğu kadar sınırlarının dışında” kontrol altında tutmak istiyor ve bunun için de bu amaca uygun bölgeler oluşturmayı önceliyor. Kaynaklara göre bu askerî anlamda bilinen tampon bölge tanımından ziyade sivillerin kalabileceği kamplar olarak değerlendiriliyor.

Suudi Arabistan ve BAE izin vermeyecek

İran, ABD ve İsrail’den gelebilecek saldırılar karşısında hükümetin işleyişini sürdürebilmek amacıyla vilayetlere olağanüstü yetkiler devretti. Suudi Arabistan ve BAE, ABD’nin bir saldırısında hava sahalarını ve topraklarını kullanmasına izin vermeyeceğini açıklayarak Washington’ın askerî seçeneklerini sınırladı. Uzmanlar, ABD’nin bu koşullarda Diego Garcia Hava Üssü, bölgede konuşlu uçak gemileri ya da ana karadan kaldıracağı uzun menzilli bombardıman uçaklarını kullanmayı değerlendirebileceğini belirtiyor.

BM: Endişeliyiz

Birleşmiş Milletler (BM), ABD’ye ait USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinin Orta Doğu’ya konuşlandırılması üzerine Basra Körfezi bölgesindeki askerî yığılmadan dolayı “gerçekten çok endişeli” olduğunu belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter António Guterres’in azami itidal çağrısında bulunduğunu belirterek, “Tüm aktörleri, gerilimi daha da artıracak veya daha geniş bölgedeki çatışmayı ateşleyecek herhangi bir eylemden kaçınmaya teşvik ediyor” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler - aa

“İsrail yüksek alarmda”

İsrail basını, Orta Doğu’nun, ülkeler arasında doğrudan bir çatışmaya ve ABD’nin İran’a yönelik olası bir saldırısını içeren “kritik bir senaryoya” hızla yaklaştığını yazdı. Haberde, İsrail ordusunun İran kaynaklı olası saldırılara karşı “yüksek düzeyde alarm ve hazırlık” durumunu sürdürdüğü, bazı yedek askerlerin istihbarat uyarılarına bağlı olarak evlerinden veya iş yerlerinden seferber edilmeyi beklediği kaydedildi.

Kudüs - aa