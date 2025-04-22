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22 NİSAN 2025 SALI - YIL: 56

Trump barışı da paraya bağladı - "Altını olan kuralları koyar"

22 Nisan 2025, Salı 16:35
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna'ya bu hafta bir anlaşmaya varmaları durumunda "büyük ticaret" yapma vaadinde bulundu.

Trump, Truth Social platformundan, Paskalya Bayramı dolayısıyla geçici ateşkes uygulayan Rusya ve Ukrayna arasında anlaşma yapılmasını teşvik eden bir paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı paylaşımında, "Umarım Rusya ve Ukrayna bu hafta bir anlaşma yapar. İkisi de sonrasında ABD ile büyük ticaret yapmaya başlayacak ve bir servet kazanacak." ifadelerine yer verdi.

usya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e, savaşmak veya servet değerinde kazanç elde edecek ticaret yapmak arasında tercih sunan Trump, 18 Nisan'da yaptığı açıklamada, "taraflardan birinin bu işi zorlaştırması durumunda" ateşkes görüşmelerinden vazgeçebileceği mesajını vermişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Paskalya Bayramı dolayısıyla Ukrayna'da dün saat 18.00'den 21 Nisan saat 00.00'a kadar ateşkes ilan etme kararı aldıklarını duyurmuş, Zelenskiy ise bugün yaptığı açıklamada, Rusya'yı ateşkesi defalarca ihlal etmekle suçlamıştı.

"Altını olan kuralları koyar"

ABD Başkanı Trump, Truth Social platformundaki bir diğer paylaşımında ise pazarlıkta başarı elde etmekle altına sahip olmak arasındaki bağa işaret etti.

Trump, "Müzakere ve başarının altın kuralları: Altını olan kuralları koyar. Teşekkürler." ifadelerine yer verdi.

Ayrıca, ABD ile ticaret yapan ülkelere uygulanan vergiler yüzünden kendisini eleştiren iş adamlarını hedef alan Trump, onların politika bilmediğini belirtti.

Trump, "Benim, Amerikan kapitalizminin şimdiye kadar sahip olduğu en büyük dost olduğumu anlamıyorlar veya farkında değiller." paylaşımında bulundu.

AA

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