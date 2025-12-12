Gazze’de içme suyu yok, sel riski büyük

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze’de etkili olan şiddetli yağışlara bağlı sel riski analizlerine göre, nüfusun yaklaşık yüzde 40’ına denk gelen, yerinden edilmiş yaklaşık 850 bin kişinin yaşadığı 760’tan fazla alanın yüksek sel riski altında olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuştu. Gazze’deki şiddetli yağışlar nedeniyle çadırların sular altında kaldığını belirten Haq, BM ve ortaklarının, mümkün olan her yerde kum torbası olarak kullanılmak üzere boş un çuvalları dağıtarak insanlara yardımcı olmaya çalıştığını ifade etti. Haq, “Sel riski analizlerine göre, yerinden edilmiş yaklaşık 850 bin kişinin yaşadığı 760’tan fazla yerleşim yeri, sel riskinin en yüksek olduğu bölgeler arasında yer alıyor. Bu, Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 40’ına denk geliyor.” dedi. Yerinden edilen Filistinlilerin barındığı Gazze Şeridi’nin sahil bölgesindeki çadır kamplarında, içme suyuna erişimin ciddî bir krize dönüştüğü bildirildi. AA

Okunma Sayısı: 216

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.