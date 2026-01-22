Trump yine meydan okudu

ABD Başkanı Donald Trump, Davos kasabasında bu yıl 56’ncısı düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Toplantısı’nda bir konuşma yaptı.

Trump, Grönland konusunda askerî güç kullanmayacağını belirterek, “Tarihimiz boyunca birçok başka bölgeyi satın aldığımız gibi ABD’nin Grönland’ı satın almasını görüşmek üzere (Danimarka ile) acil müzakereler yapılmasını talep ediyorum. Muhtemelen aşırı güç kullanmaya karar vermedikçe Grönland konusunda bir şey elde edemeyeceğiz, bu durumda açıkçası durdurulamaz olurduk. Ancak bunu yapmayacağım. Zor kullanmak istemiyorum, zor kullanmayacağım” dedi. Trump, Avrupalı liderlere seslenerek, “Avrupa’yı seviyorum ve iyiye gitmesini istiyorum, ancak Avrupa doğru yolda gitmiyor” dedi. AA

Okunma Sayısı: 227

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.