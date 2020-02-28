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28 ŞUBAT 2020 CUMA - YIL: 51

'Türkiye için daha fazla ne yapılabileceğine bakıyoruz'

28 Şubat 2020, Cuma 16:05
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO halihazırda Türkiye'ye destek veriyor. Müttefikler, Türkiye için daha fazla ne yapılabileceğine bakıyor." dedi.

Stoltenberg, NATO'nun Brüksel'deki ana karargahında Türkiye'nin talebiyle düzenlenen olağanüstü Suriye toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile dün akşam Suriye'deki gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini anımsatan Stoltenberg, Çavuşoğlu'nun bugünkü danışma toplantısının yapılması talebinde bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin NATO'daki toplantıda Suriye'deki ciddi güvenlik durumuyla ilgili müttefikleri bilgilendirdiğini aktaran Stoltenberg, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müttefikler, İdlib'deki saldırı sonucu hayatını kaybeden askerler için başsağlığı dileklerini iletti ve Türkiye ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade etti. Müttefikler, Suriye rejimi ve Rusya'nın İdlib'de devam ettirdiği hava saldırılarını kınıyor ve bu saldırıları durdurmaları, uluslararası hukuka uygun davranmaları ve Birleşmiş Milletlerin (BM) barışçıl çözümünü desteklemeleri çağrısında bulunuyor. Bu tehlikeli duruma bir son verilmeli ve 2018'deki ateşkese acilen geri dönülmeli. Bu bölgede kötüye giden durumun önüne geçilmeli. İdlib'de mahsur kalanlara ulaşım sağlanmalı."

"Türkiye ile dayanışmamızı dile getirdik"

Stoltenberg, bugünkü toplantıda Türkiye ile dayanışmalarını dile getirdiklerini belirterek, "Türkiye çok değerli bir NATO müttefikidir ve Türkiye aynı zamanda Suriye'deki çatışmadan en derin şekilde etkilenen NATO müttefikidir. Çok sayıda terör saldırısına maruz kalmış ve milyonlarca mülteciye kapılarını açmıştır." diye konuştu.

NATO'nun Türkiye'ye çeşitli şekillerde destek vermeye devam etiğini kaydeden Stoltenberg, buna örek olarak "hava savunmasının güçlendirilmesini" gösterdi ve İttifakın güney doğu sınırındaki durumu izlemeye devam edeceklerini vurguladı.

Stoltenberg, Türkiye'nin Batılı müttefiklerinden somut destek beklentisine ilişkin bir soru üzerine, "NATO halihazırda Türkiye'ye destek veriyor. Müttefikler, Türkiye için daha fazla ne yapılabileceğine bakıyor." değerlendirmesinde bulundu. 

Türkiye'nin NATO müttefiklerini Suriye'deki duruma ilişkin düzenli bilgilendirdiğinin altını çizen Stoltenberg, "Sadece bugün yaptığımız toplantı bile NATO dayanışmasını ve müttefiklerin Türkiye'ye desteğini açık biçimde göstermektedir." ifadelerini kullandı. 

Stoltenberg, Rusya ve Esed rejimine BM öncülüğündeki siyasi çözüme dahil olmaları çağrısında bulundu.

AA

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