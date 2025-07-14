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14 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Aile hekimleri kira kriziyle karşı karşıya

14 Temmuz 2025, Pazartesi 07:46
Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Ahmet Kandemir, aile hekimlerinin ciddi kira artışlarıyla baş edemediğini ve tahliye tehdidiyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

“İzmir’de şu anda 3-4 dört yerde tahliye için davası olan arkadaşlarımız var. Bizler devlet adına sağlık hizmeti veriyoruz, kamu hizmeti veriyoruz. Yıllarca bu işin eğitimini almışız. Zorunlu hizmetlerimizi yapıp devlete, vatandaşa hizmet vermeye çalışıyoruz. Ama eğer bizden buranın işletmesinin yapılması isteniyorsa bize bunun için gerekli bütçe verilmeli. Devletin kendi belirlediği oranları bile bakanlığın bize sunmadığını burada da net bir şekilde görüyoruz” dedi.

İzmir - anka

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  • Hüseyin İlhan

    14.7.2025 08:39:32

    Sağlık sistemi değil soygun ve zayıfı ezme sistemi.

Risale-i Nur Külliyatı

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