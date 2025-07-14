Aile hekimleri kira kriziyle karşı karşıya

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Ahmet Kandemir, aile hekimlerinin ciddi kira artışlarıyla baş edemediğini ve tahliye tehdidiyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

“İzmir’de şu anda 3-4 dört yerde tahliye için davası olan arkadaşlarımız var. Bizler devlet adına sağlık hizmeti veriyoruz, kamu hizmeti veriyoruz. Yıllarca bu işin eğitimini almışız. Zorunlu hizmetlerimizi yapıp devlete, vatandaşa hizmet vermeye çalışıyoruz. Ama eğer bizden buranın işletmesinin yapılması isteniyorsa bize bunun için gerekli bütçe verilmeli. Devletin kendi belirlediği oranları bile bakanlığın bize sunmadığını burada da net bir şekilde görüyoruz” dedi.

İzmir - anka