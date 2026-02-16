‘Bırak Şimdi’ çağrısı: İlk 1000 kişiye hediyeler var - 'Ramazan, bağımlılığı yönetebileceğini gösterir'

Yeşilay, tütün bağımlılığına karşı toplumsal farkındalığı artırmak ve sürece güçlü başlangıç yapmak amacıyla sigarayı bırakma sözü veren ilk 1000 kişiye hediyelerin sunulacağı “Bırak Şimdi” kampanyasını başlattı.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, “Tütünsüz bir hayata merhaba demek için şimdi tam zamanı” sloganıyla duyurulan kampanya, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nde ilan edildi.

Her yıl 8 milyon ölüm sigaradan

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, tütün bağımlılığı sebebiyle her yıl 8 milyondan fazla insanın öldüğünü belirtti.

Başlattıkları “Bırak Şimdi” kampanyasıyla tütün bağımlılarına hayatlarının ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istediklerini kaydeden Dinç, “Bizim mücadelemiz iradeye ve inanca dayanıyor. Katılımcıların sözlerini yerine getireceğine güvenimiz tam. Elbette sürpriz hediyelerimiz var ancak en büyük hediye daha rahat bir nefes, daha sağlıklı ve daha özgür bir hayat.” ifadelerini kullandı.

İLK 1000 KİŞİYE HEDİYELER VAR

Sigarayı bırakma sözü veren ilk 1000 kişiye hediyelerin sunulacağı kampanya için son başvuru tarihi 18 Şubat Çarşamba günü olarak belirlendi. Kampanyadan Yeşilayın sosyal medya hesaplarında paylaşılan bağlantı üzerinden anketi doldurarak sigarayı bırakacağını beyan eden ilk 1000 kişi yararlanabilecek.

Ramazan ayı bağımlılığı yönetebileceğini gösterir

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder, Ramazan ayında kazanılan iradenin kalıcı dönüşüme kapı aralayabileceğini vurgulayarak, “Ramazan ayında gün boyu sigara içmeden durabiliyorsanız bağımlılığın sizi değil sizin bağımlılığı yönetebileceğinizi gösterir. Bu ramazan, tütün endüstrisine değil sağlığınıza yatırım yapın. Çocuklarınıza dumansız bir gelecek bırakın.” çağrısında bulundu. Kampanyaya destek veren Yasemin Açık Vakfı Kurucusu Yasemin Açık da Ramazan ayının sigarayı bırakmak için eşsiz fırsat sunduğunu belirtti.