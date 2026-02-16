"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ

Güney Afrika'da ''şap salgını'' alarmı: "Ulusal afet hali" ilan edildi

16 Şubat 2026, Pazartesi 03:28
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ülke genelinde görülen şap salgını nedeniyle "ulusal afet hali" ilan edildiği bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Merkezi Başkanı Elias Sithole, yaptığı açıklamada, Doğu Cape, Free State, Gauteng, KwaZulu-Natal, Limpopo, Mpumalanga, Kuzey Batı ve Batı Cape eyaletlerinde görülen şap salgınının ulusal afet boyutuna ulaştığını belirtti.

Sithole, salgınla başa çıkmak üzere ilan edilen "ulusal afet hali"nin, Güney Afrika'nın hayvancılık sektörü, gıda güvenliği, kırsal geçim kaynakları ve ihracat pazarları için salgının oluşturduğu riske karşı önemli ve gerekli bir adım olduğunu ifade etti.

14 milyon büyükbaş hayvan aşılanacak

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yaptığı açıklamada, hükümetin gelecek 12 ayda 14 milyon büyükbaş hayvanın aşılanmasına karar verdiğini belirterek, bunun için 28 milyon doz aşıya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Ramaphosa, çiftliklerin aşıyı derhal temin etmesi için çalışmalara başladıklarını duyurarak, "Tarım Bakanlığı ile çalışmak üzere uzmanlardan ve çiftçi örgütü temsilcilerinden oluşan özel bir ekip kurdum." dedi.

Sığır, koyun ve keçi gibi çift tırnaklı hayvanlarda yüksek ateş, ağız ve tırnaklarda yaralarla seyreden şap hastalığı, hızla yayılması ve ciddi verim kayıplarına yol açması nedeniyle hayvancılık ekonomisini tehdit eden viral bir enfeksiyon olma özelliği taşıyor.

Zambiya, şap salgını nedeniyle Güney Afrika'dan hayvan ürünleri ithalatını durdurdu

Zambiya Balıkçılık ve Hayvancılık Bakanlığı Sözcüsü Benny Munyama, basına yaptığı açıklamada, "Bakanlık, veteriner hizmetleri departmanı aracılığıyla, Güney Afrika'da şap hastalığı salgınının başlamasının ardından o ülkeden gelen tüm hayvan ithalat izinlerini derhal askıya almıştır." ifadesini kullandı.

Munyama, bu kapsamda hayvan yemi, deri ve toynak ithalatının durdurulduğunu belirterek, "Kamuoyunu, çiftçileri ve tüm paydaşlarımızı bilgilendiriyoruz ki bu önleyici tedbirler, Güney Afrika'daki şap hastalığı salgınının seyrine bağlı olarak gözden geçirilecektir." dedi.

Ülke genelinde görülen şap salgını nedeniyle "ulusal afet hali" ilan eden Güney Afrika'da hükümet gelecek 12 ayda 14 milyon büyükbaş hayvanın aşılanması için kampanya başlatmıştı.

Sığır, koyun ve keçi gibi çift tırnaklı hayvanlarda yüksek ateş, ağız ve tırnaklarda yaralarla seyreden şap hastalığı, hızla yayılması ve ciddi verim kayıplarına yol açması nedeniyle hayvancılık ekonomisini tehdit eden viral bir enfeksiyon olma özelliği taşıyor.

AA

