"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 56

BM üyesi 80'den fazla ülke, İsrail'in Batı Şeria kararını ''şiddetle'' kınadı

17 Şubat 2026, Salı 23:55
BM üyesi 80'den fazla ülke ve kuruluş, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da tek taraflı "arazi kayıt süreci" başlatarak Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesini "resmi hale getirecek" kararını "şiddetle" kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 22 Arap ülkesinin oluşturduğu BM Arap Grubu ve BM İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyeleri de dahil 80'den fazla ülke ve kuruluş, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da tek taraflı "arazi kayıt süreci" başlatarak Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesini "resmi hale getirecek" kararını "şiddetle" kınadı.

BM Arap Grubu ve İİT üyelerinin temsilcileri, New York'taki BM Genel Merkezi'nde kameraların karşısına çıkarak ortak açıklama yaptı.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 80'den fazla ülke ve organizasyon adına açıklama yaptığını belirterek, "İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı varlığını genişletmeyi amaçlayan tek taraflı kararlarını ve önlemlerini şiddetle kınıyoruz. Bu tür kararlar, İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine aykırıdır ve derhal geri alınmalıdır." dedi.

Mansur, İsrail’in her türlü ilhak girişimine güçlü bir şekilde karşı olduklarını vurgulayarak, 1967'den beri işgal altında olan Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarının demografik yapısını, karakterini ve statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tüm önlemleri reddettiklerini yineledi.

İsrail’in bu tür önlemlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurgulayan Mansur, bu politikaların aynı zamanda, bölgedeki barış ve istikrar için devam eden çabaları baltaladığının ve çatışmayı sona erdirecek kapsamlı bir barış anlaşmasına ulaşma olasılığını tehlikeye attığının altını çizdi.

Mansur, İsrail’e BM kararları ve uluslararası hukuk kapsamında yükümlülüklerini hatırlatarak, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını gerçekleştirme ve iki devletli çözümün uygulanması konusundaki taahhütlere bağlı olduklarını vurguladı.

İsrail'in toprak gasbını "resmileştirme" kararı

İsrail devlet televizyonunun haberine göre Tel Aviv yönetimi, Batı Şeria'da 1967'den bu yana ilk kez arazi kayıt sürecini yeniden başlatma kararı aldı.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Adalet Bakanı Yariv Levin ve Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından sunulan teklif hükümet tarafından onaylandı.

Karar kapsamında, Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini oluşturan ve tam İsrail kontrolü altında bulunan C bölgesinde toprakların "devlet mülkü" olarak kaydedilmesi planlanıyor.

Süreç, mülkiyet tescili, satış izinleri ve harç tahsilatını kapsarken, Filistin yönetiminin bu bölgelerdeki yetkilerinin fiilen devre dışı bırakılması öngörülüyor.

İsrail basınına göre, 2030 yılına kadar C bölgesinin yaklaşık yüzde 15'inin kademeli şekilde "tescillenmesi" hedefleniyor.

İsrailli yetkililer kararı, "yerleşim faaliyetlerini güçlendirme" adımı olarak savunurken Filistin tarafı ve bölge ülkeleri bunu Batı Şeria'nın fiilen ilhakına zemin hazırlayan bir girişim olarak değerlendiriyor.

AA

Okunma Sayısı: 203
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM üyesi 80'den fazla ülke, İsrail'in Batı Şeria kararını ''şiddetle'' kınadı

    Zonguldak-Kilimli'de 2 işçinin öldüğü özel maden ocağının sahibi tutuklandı

    Perşembe günü sıcaklıklar 8 derece düşecek, hafta sonu yenide mevsim normallerinin üzerine çıkacak

    Galatasaray, Juventus'u farklı yenerek büyük avantaj elde etti

    “Erdoğan’ın maaşı gizlendi”

    Yurt genelinde sıcaklıklar 8 ila 10 derece düşecek

    Trump barışı tercih edermiş

    Sadece oyun sanmayın: Suç örgütleri çocuklara internetten ulaşıyor!

    Kudüs Valiliği: İsrail, Ramazan ayı hazırlıklarını engellemeye devam ediyor

    Şara: Ayrımcılığı reddeden bir dil benimsiyoruz
    📷

    Erzurum’da örnek bir uygulama

    Ukrayna: Rusya geceden bu yana füze ve İHA'larla saldırıyor

    BM: Epstein belgeleri insanlığın vicdanını sarstı

    "Bir uçak gemisinden daha tehlikeli olan, onu denizin dibine gönderebilecek silahtır"

    Adana'da Feke-Saimbeyli kara yolunda heyelan

    Francesca Albanese'ye destek devam ediyor

    Denetim yok, sanayiyi kaybederiz

    Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükten acı haber!

    Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na "gözlemci" olarak katılacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Akıl ve kalp birlikte eğitilirse demokrasi güçlenir
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.