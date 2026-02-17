Sadece oyun sanmayın: Suç örgütleri çocuklara internetten ulaşıyor!

Sakarya Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mehmet Saydam, yeni nesil suç örgütlerinin çocuklara ulaşmak için sosyal medya ve çevrim içi oyun platformlarını kullandığını söyledi.

Saydam, yaşa göre ceza indirimlerinin propaganda aracı yapıldığını belirterek aileleri ve yetkilileri uyardı. Örgütlerin, Türk Ceza Kanunu’ndaki yaş gruplarına göre ayrılan ceza indirimlerini bir propaganda aracı olarak kullandığını vurgulayan Saydam “Suç örgütleri ‘Cezasız kalacaksınız, kısa sürede aramızda olacaksınız’ diyerek çocukları kandırıyor. Toplumdaki cezasızlık algısının mutlaka kaldırılması gerek” dedi. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, suç dünyasının çocuklara “pembe ve albenili” bir hayat vaadiyle sunulduğunu belirten Saydam, oyun platformlarının haberleşme ve eleman kazanma merkezine dönüştüğüne dikkat çekti. Denetimlerinin artırılması gerektiğini söyleyen Saydam “Aktif tedbirlerin alınması gerek. Aileler de ‘çocuğum sadece oyun oynuyor’ diyerek geçmemeli” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

