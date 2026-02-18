"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 56

İlk iftar Iğdır'da, son iftar Çanakkale'de, en uzun oruç da Sinop'ta tutulacak

18 Şubat 2026, Çarşamba 11:42
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunca yapılan gözlemlere göre, Ramazan Türkiye'de yarın başlayacak, bu akşam ülke genelindeki cami ve mescitlerde ilk teravih namazı kılınacak.

Ramazan ayının başlangıcına ilişkin Diyanet'ten açıklama

 

Yarın ilk imsak Iğdır'da saat 05.21'de, son imsak Çanakkale'de saat 06.32'de olacak.

İlk iftar Iğdır'da 17.51'de, son iftar Çanakkale'de 19.01'de yapılacak.

İlk gün Hatay'da 12 saat 34 dakika ile en uzun, Sinop ve Kırklareli'nde 12 saat 26 dakika ile en kısa oruç tutulacak.

Ramazan ayının ilk günü kuzeyde Norveç'in Tromsö şehrinde 11 saat 33 dakika, Ekvatorda Kenya'nın Nairobi şehrinde 13 saat 26 dakika oruç tutulacak.

En uzun oruç Şili'nin Punta Arenas kentinde tutulacak

Dünya genelinde ilk gün Şili'nin Punta Arenas kentinde 16 saat 45 dakika ile en uzun oruç tutulacak.

Ramazanın son günü olan 19 Mart'ta ilk iftar Iğdır'da saat 18.21'de, son iftar ise Çanakkale'de saat 19.32'de yapılacak.

Mardin, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye, Hatay, Adana, Karaman, Mersin ve Antalya'da 13 saat 38 dakikayla en kısa, Sinop'ta 13 saat 46 dakikayla en uzun oruç tutulacak.

AA

Okunma Sayısı: 126
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İlk iftar Iğdır'da, son iftar Çanakkale'de, en uzun oruç da Sinop'ta tutulacak

    Ramazan ayının başlangıcına ilişkin Diyanet'ten açıklama

    BM üyesi 80'den fazla ülke, İsrail'in Batı Şeria kararını ''şiddetle'' kınadı

    Zonguldak-Kilimli'de 2 işçinin öldüğü özel maden ocağının sahibi tutuklandı

    Perşembe günü sıcaklıklar 8 derece düşecek, hafta sonu yenide mevsim normallerinin üzerine çıkacak

    Galatasaray, Juventus'u farklı yenerek büyük avantaj elde etti

    “Erdoğan’ın maaşı gizlendi”

    Yurt genelinde sıcaklıklar 8 ila 10 derece düşecek

    Trump barışı tercih edermiş

    Sadece oyun sanmayın: Suç örgütleri çocuklara internetten ulaşıyor!

    Kudüs Valiliği: İsrail, Ramazan ayı hazırlıklarını engellemeye devam ediyor

    Şara: Ayrımcılığı reddeden bir dil benimsiyoruz
    📷

    Erzurum’da örnek bir uygulama

    Ukrayna: Rusya geceden bu yana füze ve İHA'larla saldırıyor

    BM: Epstein belgeleri insanlığın vicdanını sarstı

    "Bir uçak gemisinden daha tehlikeli olan, onu denizin dibine gönderebilecek silahtır"

    Adana'da Feke-Saimbeyli kara yolunda heyelan

    Francesca Albanese'ye destek devam ediyor

    Denetim yok, sanayiyi kaybederiz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Akıl ve kalp birlikte eğitilirse demokrasi güçlenir
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Ramazan ayının başlangıcına ilişkin Diyanet'ten açıklama
    Genel

    İlk iftar Iğdır'da, son iftar Çanakkale'de, en uzun oruç da Sinop'ta tutulacak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.