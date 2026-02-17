"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA

Galatasaray, Juventus'u farklı yenerek büyük avantaj elde etti

17 Şubat 2026, Salı 23:12
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus'u 5-2 yendi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında misafir ettiği Juventus'u 5-2 yendi.

6. dakikada Sara'nın pasında ceza yayının önünde topla buluşan Yunus Akgün'ün şutunda, top yandan az farkla auta çıktı.

15. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Kenan Yıldız'dan topu kapan Osimhen, meşin yuvarlağı Torreira'ya aktardı. Uruguaylı oyuncunun penaltı noktası civarında bulunan Lang'a pasında Juventuslu Bremer, meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topla penaltı noktası gerisinde buluşan Sara'nın vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

16. dakikada Juventus, beraberliği yakaladı. Cambiaso'nun ceza yayı sol çaprazından ortasında Kalulu, altıpas çizgisi önünde meşin yuvarlağa kafayla vurdu. Kaleci Uğurcan Çakır'ın kurtarışında dönen topu altıpas içinde önünde bulan Koopmeiners, ağları havalandırdı: 1-1

 

21. dakikada Sara'nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Osimhen'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

29. dakikada Sara'nın sol kanattan ortasında penaltı noktası civarında bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda, kaleci Di Gregorio topu iki hamlede kontrol etti.

32. dakikada Juventus, 2-1 öne geçti. McKennie ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Koopmeiners'ın sol çaprazdan vuruşunda, top yakın direğin dibinden ağlarla buluştu: 2-1

38. dakikada Kenan Yıldız'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Conceiçao'nun vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

40. dakikada Lang'ın pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Yunus Akgün'ün vuruşunda, kaleci Di Gregorio sağına yatarak meşin yuvarlağı çeldi.

45+3. dakikada Lang'in sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Sallai'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Juventus, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarı

49. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Torreira'nın indirdiği topta Barış Alper Yılmaz, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Di Gregorio'nun çeldiği meşin yuvarlağı altıpas içinde tamamlayan Lang, ağları sarstı: 2-2

60. dakikada Galatasaray, yeniden öne geçti. Sara'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta, altıpas içinde topa kafa vuran Sanchez, ağları sarstı: 3-2

75. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Thuram'ın geri pasında topu kontrol eden Kelly'e penaltı noktası civarında Osimhen müdahale etti. Bu müdahaleyle altıpas çizgisi önünde topla buluşan Lang'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-2

81. dakikada Lang'ın pasında topla buluşan Singo'nun yaklaşık 30 metreden çektiği şutta, meşin yuvarlak yan direğin dibinden auta çıktı.

86. dakikada Galatasaray, farkı 3'e çıkardı. Sane'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen, meşin yuvarlağı Boey'e aktardı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan vuruşunda, top ağlarla buluştu: 5-2

Galatasaray, karşılaşmayı 5-2 kazandı.

 

AA

