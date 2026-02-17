Trump barışı tercih edermiş

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran’la anlaşma yapmanın zor olduğunu belirterek, “Müzakerecilerimiz şu anda oraya gidiyorlar.

Toplantılar yapacaklar, ne olacağını göreceğiz. Umutluyuz. Bir anlaşma olabilir. Başkan (Donald Trump) her zaman barışçıl sonuçları ve müzakere edilmiş çözümleri tercih eder. Kendisi herkesle konuşmaya ve herkesle görüşmeye istekli olduğunu göstermiş bir başkan. Burada, bizi endişelendiren konuları ele alan bir anlaşmaya diplomatik olarak ulaşma fırsatı olduğunu düşünüyorum. Buna çok açık ve olumlu yaklaşacağız. Ama bunu da abartmak istemiyorum, zor olacak” dedi.