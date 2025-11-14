"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 KASIM 2025 CUMA - YIL: 56

'Ukrayna müzakere kapısını kapattığı için "özel askeri operasyon" sürecek'

14 Kasım 2025, Cuma 01:46
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın barış istediğini, ancak Ukrayna müzakere kapısını kapattığı için "özel askeri operasyonu" sürdüreceklerini söyledi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilerin sorularını cevapladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, Rusya’nın barış istemediğine yönelik açıklamasını değerlendiren Peskov, "Buna katılmıyoruz. Rusya gerçekten barış istiyor ve Ukrayna sorununu siyasi ve diplomatik yollarla çözmeye açıktır." ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nın diplomasi yolunu zorlaştırdığını belirten Peskov, "Kiev rejimi müzakere kapısını kapattı. Biz de bu yüzden özel askeri operasyonumuzu sürdüreceğiz. Öncelikli hedefimiz, güvenliğimizi ve çıkarlarımızı sağlamak, gelecek nesiller için güvenliğimizi korumak ve önümüzdeki görevleri yerine getirmektir." dedi.

Peskov, Ukrayna’nın "er ya da geç" Rusya ile müzakere masasına döneceğini kaydetti.

Sözcü Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin "nükleer test" başlatacağına dair sözlerine ilişkin ise "Nükleer silah testlerinin başlaması, oldukça uzun bir süredir uygulanan yasağın kesintiye uğrayacağı anlamına gelir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in defalarca söylediği gibi, bu durumda Rusya duruma uygun şekilde hareket edecektir." diye konuştu.

Rusya: Ukrayna'da Harkiv ve Dnipropetrovsk bölgelerinde 2 yerleşim yerini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv ve Dnipropetrovsk bölgelerinde 2 yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında açıklama yapıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede tüm yönlerde pozisyonlarını güçlendirdiği kaydedilen açıklamada, "Kuzey ve Doğu askeri gruplarına bağlı birlikler, kararlı eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Sinelnikovo, Dnipropetrovsk bölgesinde de Danilovka yerleşim yerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, dün Donetsk bölgesindeki Suhoy Yar yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini açıklamıştı.

Rusya: Ukrayna'ya ait 130 İHA'yı Moskova dahil çeşitli bölgelerde imha ettik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 130 insansız hava aracının (İHA), hava savunma sistemlerince Moskova dahil çeşitli bölgelerde imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 23.00'ten bugün 08.00'e kadar 130 İHA'nın hava savunma sistemlerince imha edildiği kaydedilen açıklamada, bunların Moskova dahil birçok bölge ve Karadeniz üzerinde düşürüldüğü bilgisi verildi.

Diğer yandan, Rusya'nın Oryol Bölge Valisi Andrey Klıçkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, İHA saldırısı sonucu bölgedeki birkaç evin hasar gördüğünü bildirdi.

Olay yerinde gerekli çalışmaların sürdüğünü belirten Klıçkov, can kaybının olmadığını ifade etti.

AA

