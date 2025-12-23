ABD Başkanı Donald Trump, "ulusal güvenlik" gerekçeleriyle Grönland'e ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayarak, bu sebeple burası için özel temsilci atadıklarını belirtti.

Noel tatili için Florida'daki Mar-a-Lago yerleşkesinde bulunan Trump, inşa edecekleri yeni savaş gemileriyle ilgili duyurusunun ardından basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

ABD Başkanı, Louisiana Valisi Jeff Landry'yi Grönland Özel Temsilcisi olarak atamasıyla ilgili bir soruya yanıt verirken, bu atamanın kendilerinin Grönland'e verdikleri önemi gösterdiğini söyledi.

Trump, "Grönland'e madenler için değil, finansal güvenlik için ihtiyacımız var. Ulusal güvenlik için Grönland'e ihtiyacımız var. Grönland'e bakarsanız, kıyı şeridini baştan sona gözden geçirirseniz, her yerde Rus ve Çin gemileri olduğunu görürsünüz. Ulusal güvenlik için ona ihtiyacımız var. Oraya sahip olmalıyız, Grönland çok önemli." diye konuştu.

Landry'nin çok iyi anlaşmalar yapabilen önemli bir isim olduğunu ifade eden Trump, Grönland konusunda kendisine güvendiğini kaydetti.

Trump'tan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya gözdağı: Eğer sert oynarsa, bu onun sert oynayabileceği son sefer olur

Venezuela'nın ABD'ye çok sayıda yasa dışı göçmeni ve suçlu insanları gönderdiğini savunan Trump, ayrıca ABD'ye ciddi miktarda uyuşturucunun bu ülkeden geldiğini ve buna engel olacaklarını söyledi.

Trump, "ABD'nin nihai amacının Maduro'yu görevden uzaklaştırmak" olup olmadığı şeklindeki soruya karşılık, "Muhtemelen öyle olurdu. Bunu bilemem. Ne yapmak istediği ona kalmış. Bunu yapması kendisi için akıllıca olur. Bakalım, bunu göreceğiz." dedi.

Maduro'yu üstü kapalı şekilde "tehdit eden" Trump, "Kendisi ne isterse yapabilir. Eğer sert oynarsa, bu onun sert oynayabileceği son sefer olur. Güney Amerika'da şimdiye kadar sahip olduğumuz en büyük donanmaya sahibiz." şeklinde konuştu.

Trump, Karayipler'de uyuşturucu olduğunu düşündükleri tekneleri hedef almaya devam edeceklerini, Venezuela kaynaklı "yaptırıma tabi" petrol tankerlerine de el koymayı sürdüreceklerini vurguladı.

El koydukları son petrol tankerinin içindeki petrolü ellerinde tutacaklarını belirten Trump, bu petrolü istedikleri gibi kullanabileceklerini öne sürdü.

Trump, Kolombiya'nın da kokain üreterek ABD'ye gönderdiğini iddia ederek, "Orada uyuşturucu fabrikaları var. Kolombiya'da kokain üretiyorlar. Kokain ürettiği ve bunu Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderdiği için (Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro) dikkatli olmalı." ifadelerini kullandı.

Trump, "Altın Filo" için yeni nesil savaş gemisi üretimine başlayacaklarını açıkladı

"Trump sınıfı" olarak nitelendirilen söz konusu savaş gemilerini "ABD tarihinin en güçlü savaş gemileri" olarak nitelendiren Trump, bu gemilerin ilk ikisinin 2,5 yıl içinde donanmaya teslim edilmesini beklediklerini söyledi.

Trump, "Buna 'Altın Filo' diyoruz ve Amerika Birleşik Devletleri Donanması için inşa ediyoruz. Bu gemilere çok ihtiyacımız var. Gemilerimizin bazıları eskimiş, yıpranmış ve modası geçmiş durumda. Bugün, şimdiye kadar inşa ettiğimiz en büyük iki yeni savaş gemisinin yapımını onayladığımı duyurmaktan büyük onur duyuyorum." diye konuştu.

Yeni savaş gemilerinin eski gemilerden "100 kat daha güçlü" ve boyut olarak da daha büyük olacağını anlatan Trump, söz konusu gemilerin son teknoloji top, füze ve lazer sistemleriyle donatılacağını vurguladı.

Trump, yeni savaş gemilerinin ayrıca bugüne kadarki en hızlı gemiler olacağının ve çelikten üretileceğinin altını çizdi.

Söz konusu savaş gemilerinin "Çin'e karşı" üretilecek silahlar olmadığını savunan Trump, ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit eden kim olursa onlara karşı kullanılabileceğini, ancak hiçbir zaman kullanmamayı umduğunu söyledi.

ABD Donanma Sekreteri John Phelon da yeni gemilerin yaklaşık 30 bin ton ağırlığında olacağını ve donanmanın 20-25 civarında yeni savaş gemisine sahip olmasını planladıklarını ifade etti.

Phelan, "Trump sınıfı" olarak adlandırılan ilk geminin, nükleer silahlı, denizden fırlatılan seyir füzesi taşıyacak olan "USS Defiant" olacağını kaydetti.