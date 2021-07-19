Uygur Türkleri için 380 kilometre yürüdü

Kanada’da yaşayan Uygur Türkü Bilal Malik, milletinin hürriyeti için 380 kilometre yürüdü.

Kanada’nın Toronto şehrinde yaşayan Uygur Türkü Bilal Malik, Çin’in Doğu Türkistan’daki baskıcı uygulamalarını protesto etmek amacıyla 380 kilometrelik “Özgürlük Yürüyüşü” için Toronto kentinden yola çıkan Bilal Malik, “Şu an son varış noktam olan Ottawa’nın dışındayım. Yarın sabah, başka şehirlerden gelen, Uygur Türklerine ve davamıza destek veren kardeşlerimle birlikte Federal Parlamento binasında buluşup, Başbakan Trudeau’nun ofisine, taleplerimizi sunacağım.” dedi. Yürüyüşüne 4 Temmuz’da başladığını belirten Bilal Malik, “Güzergâh boyunca insanlar, Uygur Türklerinin haklı mücadelesine desteklerini gösterdiler. Verdikleri imza ile hazırladığımız metindeki taleplerimize katıldılar.” diye konuştu. AA

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