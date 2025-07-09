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9 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Gazze'yi görüşmek üzere bu hafta ikinci kez bir araya geldi

09 Temmuz 2025, Çarşamba 16:27
ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta içinde ikinci kez İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelerek Gazze meselesini görüştü.

İkili arasındaki görüşme, Netanyahu'nun Trump'ın ocak ayında göreve başlamasından bu yana gerçekleştirdiği üçüncü ABD ziyareti kapsamında gerçekleşti.Trump ile Netanyahu arasında Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te yapılan basına kapalı görüşmenin bir saatten fazla sürdüğü ve toplantı kapsamında Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik süren çabaların ele alındığı belirtildi.

Netanyahu, X hesabından yaptığı açıklamada, Trump ile bu hafta içindeki ikinci görüşmesinin tamamlandığını aktardı.

Görüşmenin Gazze'de esirlerin serbest bırakılması ve "Hamas'ın askeri ve yönetsel kapasitesinin ortadan kaldırılmasına" odaklandığını belirten Netanyahu, İran ile yaşananların sonuçlarını ve doğurabileceği olasılıkların da ele alındığını vurguladı.

Amerikan haber platformu Axios'a göre, Trump ile Netanyahu arasındaki toplantıdan önce Katarlı yetkililerden oluşan bir heyet de Beyaz Saray'a gelerek üst düzey yetkililerle birkaç saat süren görüşmeler gerçekleştirdi.

İsrail'de muhalefet lideri Lapid: Netanyahu keyfi kırmızı çizgilerle ateşkes anlaşmasına engel oluyor

Öte yandan İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Hamas ile müzakereleri süren ateşkes anlaşmasıyla ilgili Netanyahu'nun tutumunu eleştirdi.

"Netanyahu anlaşmaya engeller koyuyor." diyen Lapid, ateşkes müzakerelerinde anlaşmazlık konusu olan İsrail ordusunun Morag Koridoru'nda kalma ısrarını eleştirdi.

Lapid, söz konusu ısrarın esir takası anlaşmasına engel teşkil etmesine işaret ederek, "Morag Koridoru aniden varlığımızın temel taşı mı oldu?" ifadesini kullandı.

Morag Koridoru'nun açılmasını "operasyonel" olarak değerlendiren Lapid, bunun Gazze'de esir tutulan İsraillilerin "kaderini belirlememesi" gerektiğini ifade etti.

Hamas, 19 Ocak'ta varılan mutabakattaki biçimde İsrail'in Gazze'den çekilmesini talep ediyor.

Buna karşın İsrail basınındaki haberlere göre, İsrail Gazze'nin güneyinde Refah ve Han Yunus kentleri arasında kalan Morag Koridoru diye isimlendirilen bölgede kalmak istediğini belirtiyor.

Netanyahu, ateşkes sağlansa bile bu bölgeyi kontrollerinde tutmak istediklerine dikkati çekerken Hamas’ın anlaşma taslağında en şiddetli itiraz ettiği kısımlardan birinin bu olduğu aktarılıyor.

Başbakan Netanyahu, Washington temaslarının ikinci gününde Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ile görüşmüştü. Görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Netanyahu, Gazze'de ateşkesin sağlanması konusunda çalıştıklarını ifade etmişti.

Netanyahu, "Ara buluculardan gelen teklifi kabul ettik. İyi bir teklifti. (Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi) Steve Witkoff'un orijinal fikrine uyuyor ve biz de buna yaklaştığımızı düşünüyoruz. Amacımız bir sonraki aşamaya geçmek." demişti.

Witkoff da dünkü açıklamasında, ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini belirterek, hafta sonuna kadar Gazze'de 60 günlük bir ateşkes konusunda anlaşmaya varılabileceği yönünde "umutlu" olduğunu söylemişti.

AA

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