"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 ARALIK 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Venezuela, ABD'yi "açık bir hırsızlık" yapmakla suçladı

11 Aralık 2025, Perşembe 09:59
Venezuela, ABD'nin ülke açıklarında bir petrol tankerine el koymasını "açık bir hırsızlık" olarak nitelendirdi ve bu durumu uluslararası mercilere taşıyacağını bildirdi.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı, internet sitesinden yayımladığı yazılı açıklamada, ülke açıklarındaki bir petrol tankerine ABD tarafından el konulmasını "güçlü şekilde" kınadı.

 

Söz konusu durumun "açık bir hırsızlık" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti, Karayip Denizi'nde bir petrol tankerine el konulduğunun bizzat ABD Başkanı tarafından açıklanmasıyla ortaya çıkan bu olayı açık bir hırsızlık ve uluslararası korsanlık eylemi olarak güçlü bir şekilde kınamakta ve reddetmektedir. Bolivarcı Hükümet, bu ağır uluslararası suçu tüm ilgili uluslararası mercilere taşıyacaktır." ifadelerine yer verildi.

 

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçmişteki sözlerine vurgu yapılarak şunlar kaydedildi:

"Bu, Başkan'ın ilk itirafı değildir, 2024 seçim kampanyası sırasında da açıkça, hiçbir karşılık ödemeden Venezuela petrolüne el koymayı hedeflediğini söyleyerek, ülkemize yönelik saldırı politikasının enerji kaynaklarımızı gasbetmeye yönelik planlı bir strateji olduğunu ortaya koymuştu. Bu koşullar altında, Venezuela'ya yönelik uzun süreli saldırının gerçek nedenleri nihayet tamamen açığa çıkmıştır. Ne göç meselesidir, ne uyuşturucu kaçakçılığı, ne demokrasi, ne de insan hakları. Her zaman doğal zenginliklerimiz, petrolümüz, enerjimiz ve yalnızca Venezuela halkına ait olan kaynaklarımız söz konusuydu."

Açıklamada, Venezuela'nın zenginliklerinin gasbedilmesine izin verilmeyeceği vurgulanarak, "Venezuela, tüm halkını ülkenin savunmasında kararlı durmaya çağırıyor ve uluslararası toplumu da bu vandal nitelikli, yasa dışı ve eşi benzeri görülmemiş saldırıyı reddetmeye davet ediyor. Venezuela hükümeti, hiçbir yabancı gücün Venezuela halkına tarihsel ve anayasal haklarıyla ait olan zenginlikleri gasbetmesine asla izin vermeyecek." ifadeleri kullanıldı.

"Yeter artık bu bitmek bilmeyen savaşlar"

Bu arada Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas'taki Santa Ines Savaşı'nın 166. yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada ABD'yi hedef aldı.

Ülkedeki tüm vatandaşlara ABD'ye karşı güçlü bir direnişe hazır olmaları çağrısında bulunan Maduro, "Gerekirse Kuzey Amerika imparatorluğunun dişlerini kırmaya hazır olmalıyız. Üretimde çalışan bu eller, gerektiğinde bu kutsal toprağı herhangi bir işgalci ya da saldırgan güce karşı savunmak için silahları tutan ellerdir." diye konuştu.

Maduro, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri tehditlerinin dünya genelinde yoğun şekilde eleştirildiğini savunarak, "Yeter artık bu bitmek bilmeyen savaşlar. Yeter artık emperyal savaşlar." değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela'ya ait bir petrol tankerine el konulmuştu

ABD Başkanı Trump, Venezuela açıklarında el koyduklarını açıkladığı petrol tankerine "iyi bir gerekçeyle" el koyduklarını ve tankeri ellerinde tutacaklarını söylemişti.

Tankere ilişkin fazla detaya girmeyen Trump, "Olayla ilgili fotoğraflar bu aralar açıklanır. Bunun detaylarını ilgili kişilerle konuşursunuz. Çok iyi bir gerekçeyle buna el konuldu." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, önceki açıklamalarında Venezuela yönetimi üzerindeki ekonomik baskıyı artıracakları açıklamasını yapmıştı.

Venezuela'dan yola çıkan petrol tankerlerinin çoğunun Çin'e petrol taşıdığı belirtiliyor.

AA

Okunma Sayısı: 251
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Balıkesir-Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde deprem oldu

    Pendik'te bir evde yangın çıktı: 3 çocuk vefat etti, 1 çocuk ağır yaralandı

    Trump'tan Zelenskiy'e: "Seçimler ne zaman yapılacak?"

    Venezuela, ABD'yi "açık bir hırsızlık" yapmakla suçladı

    'Bu hafta, kan dökülmesine son vermek için yeni haberler getirebilir'

    İsrail yine Lübnan'daki barış gücü askerlerine ateş açtı

    Suriye-Dera'da tanksavar füzeleri ele geçirildi

    'Tarımı bitirdik’ diyemiyorlar

    Uygulamaların değiştiğini görmek istiyoruz

    Gizli tanık beyanları esas alınmamalı

    ABD, vize kontrollerinde turistlerin sosyal medya geçmişine de bakacak

    Konya Kapalı Havzası'nda 684 obruk kayıt altına alındı

    5 yılda 1,7 trilyon kilometre yol katettik

    'Gazze, hayal edilemez acıların yaşandığı bir yer olmaya devam ediyor'

    Çin-Guangdong'da yarı meskun binada yangın çıktı: 12 kişi öldü

    Tayland: Kamboçya’dan fırlatılan roketler bir hastanenin yakınına düştü

    ABD-Florida'da küçük uçak otoyola acil iniş yaparken kaza yaptı

    Barrack’ı ne zaman susturacaksınız?

    Medya, Gazze’deki gerçekleri gizliyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Suriye-Dera'da tanksavar füzeleri ele geçirildi
    Genel

    'Bu hafta, kan dökülmesine son vermek için yeni haberler getirebilir'
    Genel

    İsrail yine Lübnan'daki barış gücü askerlerine ateş açtı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Pendik'te bir evde yangın çıktı: 3 çocuk vefat etti, 1 çocuk ağır yaralandı
    Genel

    Venezuela, ABD'yi "açık bir hırsızlık" yapmakla suçladı
    Genel

    Bu asrın tecdid modeli: Şahs-ı manevî - Bediüzzaman’ın tecdid anlayışı bu asra yön veriyor
    Genel

    Balıkesir-Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde deprem oldu
    Genel

    Trump'tan Zelenskiy'e: "Seçimler ne zaman yapılacak?"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.