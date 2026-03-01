"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2026 PAZARTESİ

İsrail'in Gazze'ye saldırıları aralıksız devam ediyor

01 Mart 2026, Pazar
İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı 72 bin 96'ya ulaştı.

İsrail, yine Gazze'ye açılan tüm kapıları kapattı

 

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarında, yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 1 ölü ve 7 yaralı getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 629 kişinin öldürüldüğü, 1693 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 735 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başladığı saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 96'ya, yaralı sayısının 171 bin 791'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Filistin, Batı Şeria’daki İsrail saldırılarında 1,3 milyon dolar zarar oluştuğunu bildirdi

Filistin Tarım Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde İsrail saldırıları sonucu 1 milyon 300 bin doları aşan zarar meydana geldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 19-27 Şubat tarihlerinde Batı Şeria’daki tarım sektörüne yönelik ihlallerde artış yaşandı.

Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde İsrail saldırıları sonucu 1 milyon 300 bin doları aşan zarar meydana geldiği belirtilen açıklamada, 618 ağacın söküldüğü, 76 küçükbaş hayvanın öldürüldüğü veya yakıldığı, 100 küçükbaş hayvanın da çalındığı aktarıldı.

Saldırıların meyve ağaçları, tarım arazileri ve su kuyuları ile depolar gibi altyapıları hedef aldığı kaydedildi. Zararın en fazla El Halil ve Beytüllahim kentlerinde yoğunlaştığı ifade edildi.

Bakanlık, söz konusu ihlallerin binlerce Filistinli ailenin geçim kaynağını tehdit ettiğini, vatandaşların gıda güvenliği ile sosyal ve ekonomik istikrarını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Yaklaşık 1.3 Milyon dolarlık zararın geldiği saldırıların dönemine ilişkin detay verilmedi.

Batı Şeria'da artan saldırılar

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail ordusu ve Filistin toprakları gasbeden İsrailliler, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı. Bu saldırılar, öldürme, gözaltı, ev ve tesislerin yıkımı, mülk tahribi, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesini kapsıyor.

Filistin tarafı, söz konusu uygulamaların Batı Şeria'nın resmen ilhak edilmesine zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.

İsrail ordusu ve fanatik Yahudiler, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te en az 1118 Filistinliyi öldürdüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişiyi yaraladığı ve yaklaşık 22 bin kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.

