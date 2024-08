Yardımlar dağıtılmıyor, pazarlarda satılıyor

7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırıları altında olan Gazze’de yaşayan Mahmoud Budair, bölgeye giren insani yardımların ücretsiz bir şekilde dağıtılmak yerine pazarlarda satıldığını, Gazze’de yaşananların dünya tarafından görülmediğini aktardı 22 yaşındaki Budair, Gazze’de hayat mücadelesi veren gençlerden biri.

Budair, yaşadıklarını T24’e anlattı. Budair: “Savaşı durdurup barışı getirmemiz lazım. Bu yaşanan bir soykırım. Her gün dünyanın gözleri önünde ölüyoruz. Büyük devletlerin küçük hesapları bizi bu hale soktu. Biz kimsenin kuklası değiliz, insanız. Bizim hayatımızla oynuyorlar resmen. Sanki kocaman insanları oyuncağıymışız ve bir değerimiz yokmuş gibi. Her gün enkazlardan çocuk cesetleri çıkıyor. Biz bunu hak etmedik. Medyaya yeterince görüntü düşmüyor. Farklı ülkelerde yaşayan çocuklar görüp etkilenmesin, kan ve vahşeti görmesinler diyedir belki. Buradaki çocukların travmaları ne olacak? Batıdaki çocuklar görmesin, etkilenmesin diye yapılmayan haberler, görüntüler buradaki Gazzeli çocukların gerçeği. Denetim falan kalmadı. Herkes nasıl isterse öyle hareket ediyor. İnsani yardım bölgeye giriyor, o an bir şeyler alabilirseniz aldınız onun dışında hepsi pazarlarda yüksek fiyatlara satılıyor” diye konuştu.

Haber Merkezi