New York Times: Netanyahu, siyasi çıkarı için savaşı uzattı ve genişletti

New York Times (NYT) gazetesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun siyasi çıkarı için Gazze Şeridi'ne saldırıları yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğünü ve savaşı Lübnan, Suriye, Yemen ve İran'a yaydığını kaydetti.

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NYT, İsrailli, ABD'li ve Arap 110'dan fazla kaynağın ifadeleri ile kabine toplantıları tutanakları, savaş planları, istihbarat değerlendirmeleri, müzakere ve mahkeme kayıtlarına ulaşıp inceleyerek İsrail'in bölgede yürüttüğü savaşın neden bu kadar uzun sürdüğü ve yayıldığına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme hazırladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasının öncesinden 7 Ekim günü yaşananlara ve bugüne kadar İsrail'de istihbarat zafiyetleri, siyasi ve güvenlik kadrosunun diyalogları, iç siyasi tartışma ve çekişmeler, toplumsal hareketlilik ve Netanyahu'nun aşırı sağcı müttefikleri karşısındaki durumu detaylı şekilde anlatıldı.

Habere göre, aşırı sağcı bakanların desteklediği kırılgan bir hükümete liderlik eden Netanyahu, siyasi kariyerini kurtarmak için savaşın uzamasına ve yayılmasına karar verdi.

Kabine tutanakları ve kaynakların ifadeleri, İsrail Başbakanı'nın, çok defa aşırı sağcı bakanların hükümeti devirme tehditleri nedeniyle ateşkes düşüncesini rafa kaldırdığını ortaya koydu.

Netanyahu'nun koalisyonu bir arada tutmak için mayıs ve ağustos 2024'teki müzakerelerde Philadelphi Koridoru'nu elde tutmak bahanesiyle müzakereleri baltaladığına işaret edilirken Ocak 2025'te genişletilmiş bir ateşkese varılmasına karşın 18 Mart'ta ateşkesi bozduğu hatırlatıldı.

Siyasi istikbalini ve koalisyonunu düşünen Netanyahu'nun aldığı kararlar nedeniyle çok sayıda masum Filistinlinin hayatını kaybettiği, Gazze'deki İsrailli esirlerin öldüğü, toplumun bölündüğü, yurtdışındaki imajının zedelendiği ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararlarına yol açtığı belirtildi.

Buna karşın Netanyahu'nun, savaşı uzatıp genişleterek siyasi kazanımlar elde ettiği, sivil ve askeri bürokrasi üzerinde tam kontrole ulaştığı ve özellikle İran'a yönelik saldırıların ardından gelecek seçimlerde tekrar iktidarı elde edebilecek desteğe kavuştuğu not edildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden habere ilişkin yalanlama

İsrail Başbakanlık Ofisi, NYT'nin çok sayıda yazılı ve sözlü kaynağa dayandırarak hazırladığı kapsamlı haberini yalanladı.

Ofis'ten yapılan açıklamada, haberin, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun siyasi rakiplerinin uzun süredir itibarını yitirmiş iddialarını tekrarladığı öne sürüldü.

Haberdeki iddiaların aksine, Netanyahu'nun Hamas, Hizbullah, Suriye, Yemen ve İran'a yapılan "başarılı" saldırıları yöneten kişi olduğu ve olaylara seyirci kalmadığı savunuldu.

Haberde, kaynakların isimleri doğrudan zikredilmemesine karşı Başbakanlık Ofisi, söz konusu üst düzey yetkililerin görevlerinden alındığını iddia etti.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun haberdeki iddiaların aksine ateşkes müzakerelerini ve anlaşmayı bozmadığı, sadece "imkansız koşulları kabul etmediği" için kendisine tavsiye edilen şeyleri yapmadığı, bunun da koalisyonla ilgili endişelerinden dolayı değil görüş farklılıklarından kaynaklandığı ileri sürüldü.