Yemen hükümetinden izin almadan Mukalla Limanı'na gelen iki gemi silah taşıyor

Yemen'de meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen hükümetinden izin almadan Mukalla Limanı'na gelen iki geminin takip cihazlarını kapattığını ve Hadramevt'te dağıtılmak üzere silah taşıdığını duyurdu.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Türki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, koalisyonun Ortak Kuvvetler Komutanlığının, BAE Dışişleri Bakanlığı açıklamasında belirtilen hususlara ilişkin açıklama yapacağını belirtti.

Maliki, 2 geminin, Yemen hükümetinden veya koalisyon yönetiminden giriş izni almadan ve bu tür durumlar için geçerli olan prosedürleri ihlal ederek Yemen'in doğusundaki Hadramevt Valiliği'ne bağlı Mukalla Limanı'na girdiğini ve Yemen kara sularına girmeden önce takip ve kimlik belirleme cihazlarını kapattığını ifade etti.

Sözcü Maliki, 2 geminin limana girişi sırasında limanın kapatıldığını ve tüm yerel işçiler ve çalışanların tahliye edildiğini, söz konusu gemilerin varışından sonra çok sayıda silah ve mühimmat yüklü konteynerin yanı sıra 80'den fazla araç taşıdıklarının anlaşıldığını kaydetti.

Varış ve boşaltma sürecinin belgelenmesinin ardından bu yardımın çatışma bölgelerine ulaşmasını önlemek amacıyla Mukalla Limanı'ndan ayrılmasının engellendiği konusunda Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) üst düzey yetkililere bilgi verildiğini aktaran Maliki, buna rağmen BAE'nin, Suudi Arabistan'ı bilgilendirmeden, araçları ve konteynerleri, çatışmaya katılan güçlerin yanı sıra en fazla 10 BAE personelinin konuşlandığı Er-Reyyan Üssü'ne taşıdığını belirtti.

BAE'ye, çatışmayı körüklemeyi amaçlayan bu tırmandırıcı uygulamaların kabul edilemez olduğu ve geri alınması gerektiği bildirilerek araçların limana geri gönderildiğini ve silah konteynerlerinin Reyyan Üssü'nde bırakıldığını dile getiren Maliki, bu süre zarfında koalisyon güçleri komutanlığının bu araçların ve silahların Hadramevt vadisi ve çölündeki çeşitli yerlere nakledilip dağıtılacağına dair teyit edilmiş bilgi aldığına işaret etti.

Maliki, dün sabah, can kayıplarını veya kamu malına zarar gelmesini önlemek amacıyla koalisyon komutanlığının limandaki can ve tesis güvenliğini sağlayacak şekilde sınırlı bir askeri operasyon yaptığını ve geri kalan konteynerlerin şu an itibariyle Reyyan Üssü'nde olduğunu belirtti.

Ne olmuştu?

Yemen'de BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı güçler, 3 Aralık'ta Suudi Arabistan ve Umman sınırlarına uzanan doğu vilayetlerini askeri hamlelerle ele geçirmişti.

Aden merkezli meşru Yemen hükümeti 30 Aralık'ta, Arap Koalisyonu bünyesinde ülkede askeri güç bulunduran BAE ile ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Türki el-Maliki de 30 Aralık sabahı, Hadramevt'te, GGK'nin kontrolünde bulunan Mukalla Limanı'nda bazı silah ve savaş araçlarının hedef alındığı "sınırlı bir askeri operasyon" gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Maliki, savaş araçları taşıyan iki geminin Arap Koalisyonu Komutanlığı'nın onayı alınmadan BAE'deki Fucayra Limanı'ndan Mukalla Limanı'na geldiğine dikkati çekmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise BAE'ye, Yemen'in talebi doğrultusunda Yemen topraklarında bulunan askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yapmıştı.

Riyad yönetimi, "BAE'nin, Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde, Suudi Arabistan'ın güney sınırlarına yakın bölgelerde askeri operasyonlar için GGK'yi sevk ettiğine" işaret ederek söz konusu eylemleri "ülkenin ulusal güvenliğine tehdit" olarak değerlendirmişti.

BAE de Suudi Arabistan ile yaşanan gerilimin ardından Yemen'de görev yapan terörle mücadele ekiplerini kendi isteğiyle feshettiğini duyurmuştu.

ABD ve BAE dışişleri bakanları, Yemen'deki gelişmelerin ardından görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bölgesel konuları ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rubio, BAE'li ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.

Görüşmede, Rubio ile Al Nahyan, Yemen'deki durum dahil Orta Doğu'nun güvenliğini ve istikrarını etkileyen konuları ele aldı.

Rubio ile Al Nahyan, bölgesel güvenlik konularını, ekonomik işbirliğini ve Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimi azaltma çabalarını konuştu.

Rubio, Suudi Arabistanlı mevkidaşı bin Ferhan ile yaptığı görüşmede de Suudi Arabistan hükümetini, Suriye'nin istikrara kavuşturulmasına, Sudan'daki çatışmaların durdurulmasına, Lübnan ile devam eden işbirliğine ve Kızıl Deniz'deki meselelere yönelik çabalarından dolayı takdir etti.

Rubio, görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın yakında Suudi Arabistan'a yapacağı ziyarete ve ikili ilişkilerin önemine dikkati çekti.

Somali'den, Yemen'in birliğine ve istikrarına destek

Somali, Yemen'in egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne desteğini yineleyerek, ülkenin anayasal meşruiyetini ve ulusal kurumlarını hedef alan her türlü girişimi reddettiğini bildirdi.

Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'in güvenliği ve istikrarının yalnızca bu ülke için değil, Kızıldeniz, Aden Körfezi ve Afrika Boynuzu'nun güvenliği açısından da temel bir unsur olduğuna işaret edildi.

Yemen'de barışçıl siyasi çözümlerin Yemenlilerin öncülüğünde hayata geçirilmesinin önemine değinilen açıklamada, Somali'nin uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen'in meşru hükümetine tam destek verdiği belirtildi.

Somali'nin, Yemen'in egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne olan tutumunun da bu çerçevede sürdüğünün vurgulandığı açıklamada, ülkenin anayasal meşruiyetini ve ulusal kurumlarını hedef alan her türlü girişimin reddedildiğinin altı çizildi.

Yemen'in güvenliği ve istikrarına sağladığı katkılar dolayısıyla Suudi Arabistan'ın rolünün takdir edildiği aktarılan açıklamada, Yemen krizinin sona erdirilmesine, insani acıların hafifletilmesine ve kapsamlı bir barış sürecinin desteklenmesine yönelik siyasi, diplomatik ve insani çabaların memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Yemen'de meşruiyeti destekleme koalisyonunun ülkenin devlet kurumlarının korunması, egemenliği ve toprak bütünlüğünün muhafazası ile barış sürecine katkı sağlayan rolüne dikkat çekildi.

Somali'nin, bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabalarında Suudi Arabistan ile tam dayanışma içinde olduğu belirtilen açıklamada, Krallığın güvenliğini, uluslararası deniz ulaşımını ve bölge ülkelerinin istikrarını tehdit eden her türlü girişimin reddedildiği kaydedildi.

Yemen'de 2014'ten bu yana devam eden çatışmalar, ülkede ciddi bir insani krize yol açarken, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki deniz ticareti ile bölgesel güvenlik dengeleri üzerinde de doğrudan etkiler oluşturuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'de uluslararası toplum tarafından tanınan meşru hükümete destek verdiğini belirtirken, Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürütülen siyasi çözüm girişimleri ise aralıklarla devam ediyor.

Bölge ülkeleri, Yemen'de kalıcı bir barışın sağlanmasının Orta Doğu, Kızıldeniz havzası ve Afrika Boynuzu'nun istikrarı açısından kritik önem taşıdığına işaret ediyor.