"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EYLÜL 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Yeniden Morca Mağarası'na girmek istiyor

14 Eylül 2023, Perşembe 13:46
Mersin'in Anamur ilçesinde, 3 Eylül'de indiği Morca Mağarası'nda rahatsızlanan ve ilaç tedavisi sonrası başlatılan çalışmalarla 12 Eylül'de tahliye edilen ABD'li dağcı Mark Dickey, sağlığına kavuştuktan sonra keşif çalışmalarını sürdürmek istiyor.

3 Eylül'de indiği mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı tahliye edildi - "Sanki yaşamayacakmışım gibi bir noktaya ulaştım"

 

Keşif çalışması için 3 Eylül'de Morca Mağarası'na inen ve yaklaşık 1276 metre derinlikte mide kanaması geçirdikten sonra yapılan tedaviyle doktorların kararı üzerine 9 Eylül'de başlatılan çalışmaların ardından 12 Eylül'de günün ilk saatlerinde tahliye edilen Dickey, tedavisinin sürdüğü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen basın toplantısına katıldı.

 

Dickey, Morca Mağarası'ndan başarılı şekilde kurtarıldıktan sonra getirildiği hastanede bir süre yoğun bakım servisinde tedavi gördüğünü söyledi.

Hayatta olmanın sevincini yaşadığını aktaran Dickey, "Bugün halen hayatta olduğum için büyük şükran diliyorum. 11 gün boyunca yer altında sıkışıp kalmışken bir milletin beni izlediğini, merak ettiğini, defalarca desteklediğini öğrendim; Türkiye." dedi.

"Türk hükümetine beni destekledikleri için teşekkür ediyorum"

Dickey, mağaradaki tahliye sürecine Türk hükümetinin büyük destek verdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İnsanlar beni takip etmeye başlamadan çok önce Türk hükümetinin desteği başlamıştı. Hayatımı kurtaran, gerekli tıbbi malzemeleri nişanlım Jessica'ya ulaştırarak zorlu 1000 metrelik yolcuğu geri yapmasını sağlayan hızlı ve kararlı adımlar için onlara teşekkür ediyorum. Morca, hayatımın ilk kurtuluşu değil. 3 kurtulmadan biriydi ama ben oradaydım. Sadece Türkiye değil tüm dünya beni takip ediyordu. Bu inanılmaz bir şey. Avrupa Mağara Kurtarma Derneği ve Türk hükümeti kurumlarının katkısıyla gerçekleştirilen ortak çalışma, son kurtuluşum için önemli bir rol oynadı. Türk hükümetine beni başından sonuna kadar destekledikleri için çok teşekkür ediyorum"

Avrupa Mağara Kurtarma Derneği'nin bir parçası olduğunu aktaran Dickey, Morca Mağarası'nda gerçekleştirilen operasyonun tüm dünyaya örnek olduğuna dikkati çekti.

ABD'li dağcı, tedavi sürecine değinerek, "Şimdilik bu hastanede doktorların ve çalışanların inanılmaz özenli bakımı altında iyileşmeye devam edeceğim. Hem mesleki uzmanlıkları hem de kişisel ilgilileri için onlara ne kadar teşekkür etsem azdır. Bunu etrafımda görüyorum; sadece benim için değil, buraya gelen her hastayla aynı şekilde ilgileniyorlar. İnanılmaz bir hastane burası." diye konuştu.

Dickey, bir gazetecinin, Morca Mağarası'na giriş amacını sorması üzerine, "Mağaraya girme sebebimiz Türkiye Mağaracılık Federasyonunca yürütülen bir keşif çalışmasıydı. Mağarada keşif yapılmasının en önemli sebebi bilim, çünkü mağaralar insanların girmediği ve ulaşmadığı yerler. Dolayısıyla oradan alınan örnekler ve orada yaşayan canlılar bilim için çok önemli. Ben bilim insanı değilim ama oradan bir kartla örnek alabiliyorum. Dolayısıyla bu şekilde bilime faydası oluyor." ifadelerini kullandı.

Yer altındaki gölün karşısına geçmeyi amaçlamış

Dickey, mağarada umutsuzluğa kapılmamaya çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Durumun gerçek anlamda farkına vardığınız zaman 'Evet, öleceğim' diyebiliyorsunuz ama yine de ümitsizliğe kapılmadım. Mağara keşiflerine devam edeceğim. Başıma gelen bu tıbbi durum ender rastlanan bir şey. Her zaman olabilecek bir şey değil. Hayatın her alanında risk var. Mağaracılık diğer bazı sporlara baktığımızda aslında güvenli bile sayılabilir. Morca Mağarası'na yeniden girmeyi çok isterim. Amacım geri girip yarıda bıraktığım keşfi tamamlamak. 1000 metre aşağı inince yerin altında bir göl var. O gölü geçip karşıda ne olduğunu keşfedebilmek için dalış yapıyoruz. Aşağı inip yukarı tırmanmış oluyoruz. O gölün üstünden geçmeyi hedefliyorum. Geçen sene 100 metre tırmandım. Bu sene onu geçmeyi amaçlamıştım. Amacım gölün karşına geçmek."

Dickey'in nişanlısı, kendilerine yapılan yardımları anlattı

ABD'li dağcının nişanlısı Jessica Van Ord da Mark'ın rahatsızlandığı gün kendisinin tırmanarak dışarı çıktığını anlattı.

Yetkililere ulaşınca tahliye çalışmalarının hızlıca başladığının altını çizen Van Ord, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk hükümetinin yardımı karşısında çok etkilendim. Onlar hemen bana yardım etti. Ben de mağaraya inip Mark'a yardım ettim. İlk aşamada, yaşamaya devam edebilmesi için gerçek kurtarma operasyonu başlayıncaya kadar gerekli sıvıları verdim. Operasyon başladıktan sonra çok rahattım. Herkes inanılmaz iyi eğitimliydi ve işini çok iyi yapıyordu. Türk hükümetine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Farklı ülkelerden mağara kurtarıcılarını buraya getirip kurtarma operasyonu yapmasına izin verdiler ve kendileri de katıldılar. Aynı zamanda hastanede de bize çok iyi bakıyorlar. Hem Mark'ın sağlığı hem de kişisel olarak kendimizi çok bahtiyar hissediyoruz. Çok iyi bakıldığımızı düşüyoruz."

"Tedavisini yaptıktan sonra taburcu olmasını sağlayacağız"

Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Bahar Aydınlı da Dickey'in sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Helikopterle hastanemize getirilen Mark Dickey, acilde yapılan ilk kontrollerinin ardından yoğun bakıma alındı. Tetkik ve tedavileri tamamlandıktan 2 gün sonra da servise alındı. Tedavisi devam ediyor. Çok şükür sağlıklı, yanımızda oturuyor. Tedavisini sonuna kadar yaptıktan sonra taburcu olmasını sağlayacağız. O zamana kadar kendisi bizim misafirimiz, çünkü seyahat edeceği mesafenin uzun olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle sağlığının iyi olduğundan emin olduktan sonra taburcu olmasına izin vereceğiz."

Aralarında yabancı mağara bilimcilerin de olduğu 15 kişilik dağcılık grubu, keşif için 3 Eylül'de Morca Mağarası'na inmiş, ekip üyelerinden Dickey'in mide kanaması geçirdiği ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatılmıştı.

Mağarada ilaç tedavisi uygulanan Dickey için doktorların onay vermesinin ardından 9 Eylül'de başlatılan çalışmalarla ABD'li dağcı 12 Eylül'de tahliye edilmiş, helikopterle getirildiği Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 216
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    G7: Rusya'nın "düzmece'' seçimlerini kınıyoruz

    İlmin yaşı olmadığını gördük

    Yeniden Morca Mağarası'na girmek istiyor

    Arnavutköy'de inşaat çalışması sırasındaki kayma sebebiyle 4 katlı bina tahliye edildi

    Karadeniz Ereğli'de madendeki göçüğe ilişkin soruşturma başlatıldı

    Lüks yolcu gemisindeki 200’den fazla kişi Grönland’da kurtarılmayı bekliyor

    Ağustos ayında en çok hangi markalar satıldı?

    Açık liseye geçiş şartları belli oldu

    ".tr" alan adında yeni dönemin detayları

    Fas - Marakeş yakınlarında 4,8 büyüklüğünde deprem

    Eğitime yatırımda son sıradayız

    180 bin kişi borç takibinde

    Adalet açığı varsa eğitim açığı da vardır

    'Enflasyon % 78’i görecek'

    Demokrasi için tek bir adım bile atılmadı

    Irak, provokatörün iadesini istedi

    Darbelerin panzehiri adalet ve hürriyet

    Hac için ön kayıtlar başladı

    Adıyaman hâlâ normale dönemedi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Darbeler ve fitneler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ali Şükrü ile Mustafa Kemal’in içki kavgası
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Hepimiz tehlikedeyiz
    Ahmet BATTAL

    Mafya operasyonları ve hukuk devleti
    Mikail YAPRAK

    Huzurda şeytan bile doğruyu söyler
    Risale-i Nur'dan

    Yeni nesille Kur’ân’ı ortadan kaldırma planı!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Tenkit ayrı, mihenge vurmak ayrıdır
    Süleyman KÖSMENE

    Teyemmüm ve şartları nedir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.