Zeyrek’in vefatıyla ilgili iki gözaltı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinde elektrik akımına kapılarak ölmesine ilişkin soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu, savcılığa ulaştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bilirkişi raporunu açıkladı. Tunç raporda yer alan ihmalleri şöyle sıraladı: “Havuz pompa motorunun arızalı olduğu, binanın ana girişinde bulunması gereken kaçak akım rölesi ekipmanının bulunmadığı, tüm metal ekipmanlarda korozyondan dolayı paslanma olduğu, Kablolar ve ek yerlerinde su ve nem olduğu, Havuz enerji odasında bulunan kaçak akım rölesinin de korozyona uğramış ve arızalı olduğu, Havuz enerji odasının havuza mesafesinin uluslararası standartlarda olmadığı tespit edilmiştir.” AA

Okunma Sayısı: 251

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.