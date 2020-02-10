"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 ŞUBAT 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

Yoksul ülkelerde kanser artıyor

10 Şubat 2020, Pazartesi 11:00
Dünya Sağlık Örgütü, önümüzdeki yıllarda yoksul ülkelerde kanser vakalarının çok ciddi artış göstereceği uyarısında bulundu. Sınırlı kaynaklar, artışın başlıca sebepleri arasında yer alıyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) kamuoyuna sunduğu raporda, düşük ve orta gelir grubundaki ülkelerde kanser vakalarının 2040 yılına kadar yüzde 81 oranında artış göstereceği belirtildi. Raporda bu ülkelerde sınırlı kaynaklarla hastalıkla mücadele edilmesi, anne ve çocukların bakımının sağlanamaması ve gerekli önlemlerin ihmal edilmesi bu artışa neden olarak gösterildi.

DW’deki habere göre raporda 2018 yılında 18,1 milyon kişiye kanser teşhisi konulduğu ve kanserden 9,6 milyon kişinin can verdiği belirtiliyor. Uluslararası Kanser Araştırması Ajansı Direktörü Elisabete Weiderpass, kanser tedavisinde yaşanan gelişmelerin 2000-2015 yılları arasında varlıklı ülkelerde kanser ölümlerini yüzde 20 oranında azalttığını söyledi. Ancak bu oran yoksul ülkelerde ise yüzde 5 oranında azaldı. Weiderpass, dünyadaki bütün kanser hastalarının tedavideki gelişmelerden “eşit olarak faydalanması” gerektiğini kaydetti. DSÖ 23 milyar euroluk yapılacak ek yatırımın yedi milyon insanın kanserden ölmesini engelleyebileceği tahmininde bulundu.

Sağlıklı beslenme yüzde 40 etkili

Alman Kanser Araştırmaları Merkezi Direktörü Michael Baumann da Alman haber portalı Spiegel’de yer alan değerlendirmesinde, kanser vakalarının yüzde 40’ının spor, sigara içmemek, fazla kilodan kaçınmak, sağlıklı beslenmek gibi sağlıklı bir yaşam tarzıyla engellenebileceğini söyledi. Öte yandan raporda birçok varlıklı ülkede kanserin kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarının ardından en fazla ölüme neden olan hastalık olduğuna dikkat çekildi. Dünyada en sık rastlanan kanser türünün ise akciğer kanseri olduğu bildirildi. Bunu göğüs kanseri ve bağırsak kanseri izliyor. Avrupa Birliği (AB) Sağlık Komiseri Stella Kyriakides de AB Komisyonu’nun kanserle mücadelede “kararlı önlemler” alacağını açıkladı. Kyriakides, her on kanser vakasından dördünün önlenebilir olduğunu da dile getirdi.

Okunma Sayısı: 180
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa fırtına etkisinde

    Rusya Çin'den gelen başkonsolosu karantinaya aldı

    MSB: İdlib'de 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

    İBB Genel Sekreter Yardımcısı istifa etti

    Kar nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildi

    Rusya'dan İdlib açıklaması

    Erdoğan, Hulusi Akar'la İdlib'i görüştü

    Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 5 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz yaralandı

    Tamamen yasaklamayın

    Şeyh Raid Salah, İsrail tarafından 28 ay hapis cezasına çarptırıldı

    İdlib'de 9 sivil daha Rusya'nın saldırılarında öldü

    Türk ve Rus heyetleri İdlib için bir kez daha görüşecek

    Son 24 saatte 97 ölüm: Çin’de ölü sayısı 909’a yükseldi!

    İşsizler ordusuna 327 bin kişi daha katıldı

    İlker Başbuğ: En büyük yanlışı başörtüsüne karşı çıkarak yaptık

    Yoksul ülkelerde kanser artıyor

    Kudüs dayanışması

    Tedavi arasında annesine döndü

    ‘Afet kanunu değiştirilmeli’

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    “Hükümetin işine karışmayacağız” sözünü nasıl anlamalı?
    Genel

    İlker Başbuğ: En büyük yanlışı başörtüsüne karşı çıkarak yaptık
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bedîüzzamân’ın gördüğü rüyâlar
    Süleyman KÖSMENE

    Ruhun ömrü neden uzundur?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bu manevi yangını kimler söndürecek?
    Risale-i Nur'dan

    Ey insan! Sen kendini kendine mâlik sayma
    Mehmet KARA

    Her şey yolunda (mı)?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bediüzzaman ve Resneli Niyazi Bey
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.