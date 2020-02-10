Yoksul ülkelerde kanser artıyor

Dünya Sağlık Örgütü, önümüzdeki yıllarda yoksul ülkelerde kanser vakalarının çok ciddi artış göstereceği uyarısında bulundu. Sınırlı kaynaklar, artışın başlıca sebepleri arasında yer alıyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) kamuoyuna sunduğu raporda, düşük ve orta gelir grubundaki ülkelerde kanser vakalarının 2040 yılına kadar yüzde 81 oranında artış göstereceği belirtildi. Raporda bu ülkelerde sınırlı kaynaklarla hastalıkla mücadele edilmesi, anne ve çocukların bakımının sağlanamaması ve gerekli önlemlerin ihmal edilmesi bu artışa neden olarak gösterildi.

DW’deki habere göre raporda 2018 yılında 18,1 milyon kişiye kanser teşhisi konulduğu ve kanserden 9,6 milyon kişinin can verdiği belirtiliyor. Uluslararası Kanser Araştırması Ajansı Direktörü Elisabete Weiderpass, kanser tedavisinde yaşanan gelişmelerin 2000-2015 yılları arasında varlıklı ülkelerde kanser ölümlerini yüzde 20 oranında azalttığını söyledi. Ancak bu oran yoksul ülkelerde ise yüzde 5 oranında azaldı. Weiderpass, dünyadaki bütün kanser hastalarının tedavideki gelişmelerden “eşit olarak faydalanması” gerektiğini kaydetti. DSÖ 23 milyar euroluk yapılacak ek yatırımın yedi milyon insanın kanserden ölmesini engelleyebileceği tahmininde bulundu.

Sağlıklı beslenme yüzde 40 etkili

Alman Kanser Araştırmaları Merkezi Direktörü Michael Baumann da Alman haber portalı Spiegel’de yer alan değerlendirmesinde, kanser vakalarının yüzde 40’ının spor, sigara içmemek, fazla kilodan kaçınmak, sağlıklı beslenmek gibi sağlıklı bir yaşam tarzıyla engellenebileceğini söyledi. Öte yandan raporda birçok varlıklı ülkede kanserin kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarının ardından en fazla ölüme neden olan hastalık olduğuna dikkat çekildi. Dünyada en sık rastlanan kanser türünün ise akciğer kanseri olduğu bildirildi. Bunu göğüs kanseri ve bağırsak kanseri izliyor. Avrupa Birliği (AB) Sağlık Komiseri Stella Kyriakides de AB Komisyonu’nun kanserle mücadelede “kararlı önlemler” alacağını açıkladı. Kyriakides, her on kanser vakasından dördünün önlenebilir olduğunu da dile getirdi.