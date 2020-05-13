"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

YKS'ye girecekler için nüfus müdürlükleri 18-19 Mayıs'ta açık olacak

13 Mayıs 2020, Çarşamba 20:03
YKS'ye girecek öğrencilerin kimlik kartı başvurularının alınması adına tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri 18- 19 Mayıs 2020 tarihlerinde açık olacak.

İçişleri Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilerin kimlik kartı başvurularının alınması adına tüm il/ilçe nüfus müdürlüklerinin 18-19 Mayıs tarihlerinde açık olacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 81 il valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlaması" ile ilgili ek genelge gönderildiği belirtildi.

Genelgede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü andan itibaren salgınla mücadeleye yönelik birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği ifade edildi.

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'ta 15-19 Mayıs tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin 12 Mayıs'ta valiliklere genelge gönderildiği anımsatılan genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"18 Mayıs'ta verilmesi gereken kurum ve gelir geçici vergi beyannamelerinin, 28 Mayıs'a ertelenmesi ve 2019 yılı kurumlar vergisi beyannamesi, geçici vergi beyannamesi, katma değer vergisi beyannamesi, damga vergisi beyannamesi, muhtasar beyanname ve aylık prim ve hizmet bildirgelerinin de sırasıyla 27 Mayıs, 28 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerinde beyan edilmek zorunda olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 15-19 Mayıs 2020 tarihlerinde aşağıdaki istisnaların bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgede açık olacak iş yerleri, işletme ve kurumlar ile İstisna Kapsamında Olan Kişiler Bölümü kapsamına eklenmesi gereği ortaya çıktığı belirtildi. Bu kapsamda, ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek merkezi Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan öğrencilerin TC Kimlik Kartı başvurularının alınması adına tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri 18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde açık bulundurulacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde nüfus müdürlüklerine TC Kimlik Kartı Başvurusu ile sınırlı olmak üzere öğrenciler ve ihtiyaç olması halinde beraberinde anne, baba, veli veya vasisinden bir kişi sınava başvurulduğunu gösterir belgeyi ibraz etmek şartıyla sokağa çıkabilecek. Ayrıca nüfus müdürlükleri, belirlenen o tarihlerde ve saatlerde hizmet vermeye devam edecek."

Geçici Vergi Dönemine (ocak-şubat-mart) Ait Kurum ve Gelir Geçici Vergisi Beyanı ve Ödeme dönemi olduğu için 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler ve çalışanları (karar verilmesi halinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarından) 31 Mayıs tarihine kadar muaf olacak."

AA

Okunma Sayısı: 180
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    YKS'ye girecekler için nüfus müdürlükleri 18-19 Mayıs'ta açık olacak

    ABD'de bilanço ağırlaşmaya devam ediyor

    Bakan Koca: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez 1000’in altına düştü

    'Şu anki şartlarda salgın kontrol altında'

    Liglerin başlama tarihleri açıklandı

    Kuveyt’ten getirilen Türk vatandaşlarından 36'sında koronavirüs tespit edildi

    İstanbul Valiliği sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklama yaptı

    Bez maske ihracatında ön izin şartı kaldırıldı

    Almanya, sınırlarda yaptığı kontrolleri gevşetecek

    Pompeo Çin'i ve İran'ı hedef aldı

    Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgası geliyor

    İspanya’da koronavirüs hastası olan 113 yaşındaki kadın iyileşti

    'Koronavirüsü çocuklara korkutmadan anlatın'

    Alman tur operatörü 8 bin çalışanın işine son vermeye hazırlanıyor

    'Okulların açılacağı tarihi bilimsel veriler söyleyecek'

    İstanbul'da hava kirliliğinin en çok azaldığı ilçeler: Başakşehir ve Esenyurt

    14 yaş altı çocuklar sokaklarda

    Akaryakıtta çifte indirim bekleniyor

    Cari denge 4.92 milyar dolar açık verdi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İstihbarat vesayeti
    Genel

    Darbe iddialarının karşılığı yok
    Genel

    Apartmanlardan kaçış
    Cevher İLHAN

    “Darbe söylentileri”nin sebebi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Son darbecinin sonu
    Genel

    Müslüman Uygurlar zorla gönderiliyor
    Risale-i Nur'dan

    Ruh cesede, kalp nefse, akıl mideye hâkim olmalı
    Ahmet BATTAL

    Darbe karşıtlığı ve delili-2
    Süleyman KÖSMENE

    Dört âyette Cennet gerçeği
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Batılı bilginler Allah’ı anlatıyor: Tesadüfe yer yok!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.