Ezanı en güzel okumak için yarıştılar

Elazığ’da imam hatip ortaokulları arası “Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma Yarışması” düzenlendi.

Millî Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle Seyda Molla Bahri İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen yarışmada, şehirdeki 14 okuldan finale kalan öğrenciler, en güzel ezanı okumak için çaba gösterdi.

Yarışmada Seyda Molla Bahri İmam Hatip Ortaokulu’ndan Tahir Özgünoğlu birinciliği, Karakoçan TOBB Anadolu İHL ortaöğrenim kısmından Bedirhan Düzgün ikinciliği, Elazığ Anadolu İHL orta kısmından Burak Oruç da üçüncülüğü elde etti. Dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. İl Millî Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, ezanı güzel okumanın çok kıymetli olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: “Doğudan batıya doğru gece gündüz bu seda devamlı yükselmekte ve devamlı okunmakta. Özellikle okuduğumuz ezanın ne anlama geldiğini mutlaka bilmemiz gerekiyor ki ne için çağrı yaptığımızı bilelim. Ezan, Allah’ın büyüklüğünü vurguluyor, bizi ibadete çağırıyor ve bizi birlikte cem olmaya çağırıyor. Asırlardır devam eden bu çağrının ilelebet susmayacağını ve devam edeceğini biliyoruz. Burada önemli olan ezanı okumak ve duyurmak. Yarışmada mutlaka birinci, ikinci ve üçüncü seçilecek, ama önemli olan derecelerden ziyade ezanı daha güzel ve farklı makamlarda okumak.”