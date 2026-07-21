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21 TEMMUZ 2026 SALI - YIL: 57

Çinli Zuo da İslâm’ı seçti

21 Temmuz 2026, Salı
Çinli Tong Zuo, dil eğitimi için gittiği Kayseri’de Müslüman oldu. Develi Müftülüğünün sosyal medya hesabında yer alan habere göre, Tong Zuo, İslamiyet ile ilgili edindiği bilgilerin ardından İslâmiyet’i seçmeye karar verdi ve Develi Müftülüğüne başvurdu. Zuo için ihtida merasimi düzenlendi.

Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Tong Zuo, “Hasan” ismini aldı. Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Sabri Akpolat ve Develi Belediye Başkanı Adem Şengül’ün katıldığı programda, Hasan’a ihtida belgesi verildi.

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AA

Etiketler: ihtida, doğru islamiyet
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