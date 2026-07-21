Çinli Zuo da İslâm’ı seçti

Çinli Tong Zuo, dil eğitimi için gittiği Kayseri’de Müslüman oldu. Develi Müftülüğünün sosyal medya hesabında yer alan habere göre, Tong Zuo, İslamiyet ile ilgili edindiği bilgilerin ardından İslâmiyet’i seçmeye karar verdi ve Develi Müftülüğüne başvurdu. Zuo için ihtida merasimi düzenlendi.

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