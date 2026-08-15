Cezaevinde Müslüman oldu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan ve Hristiyan olan E.B. isimli kişi, kendi hür iradesiyle İslâm dinini seçti. Bunun üzerine ihtida merasimi gerçekleştirildi.

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