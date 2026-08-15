Cezaevinde Müslüman oldu

15 Ağustos 2026, Cumartesi
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan ve Hristiyan olan E.B. isimli kişi, kendi hür iradesiyle İslâm dinini seçti. Bunun üzerine ihtida merasimi gerçekleştirildi.
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Düzenlenen merasime Tavşanlı İlçe Müftüsü Dr. Reşit Ceylan, Ceza İnfaz Kurumu 2. Müdürü Adem Tatlısoy, Tavşanlı İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Fatih Eroğlu, cezaevi personeli ile kurumda görev yapan Manevi Rehberlik Birimi görevlileri katıldı.
Merasimde İlçe Müftüsü Dr. Reşit Ceylan rehberliğinde Kelime-i Şehadet getiren E.B., Müslüman oldu. İlçe Müftüsü Dr. Ceylan tarafından dua edildi ve E.B.’ye İslâm dininin temel esasları ile yeni hayatında kendisine rehberlik edecek hususlar hakkında bilgilendirme yapıldı.
Haber Merkezi
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