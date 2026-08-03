Biz geniş bir aileyiz

Risale-i Nur hizmeti, farklı şehirlerde yaşayan insanları aynı iman, aynı ideal ve aynı muhabbet etrafında buluşturarak büyük bir aile hâline getiriyor. Okuma programları da bunun en güzel tezahürlerinden biridir.

Dizi: Konya Ereğli'de Okuma Programı - 2

Osman Tamtürk, Sebahattin Yaşar

Neşriyatımız tanıtıldı

Program içinde gençler önceden çalışarak Yeni Asya Gazetesi’ni, Köprü, Bizim Aile, Genç Yorum, Can Kardeş dergilerini tanıttılar. Yeni Asya Gazetesi’nin serüvenini anlatan Ali Tahir, “Hak ve hakikati her şart altında seslendiren ve Said Nursî’nin her gün eserinden bir bölüm yayınlanan böyle bir gazete olmasaydı, matbuat âlemi eksik kalırdı.” diyerek, gazetenin halkın iradesini tanımayan darbelere karşı olduğunu ve bunu her fırsatta dile getirdiğini ifade etti ve gazeteye gençler olarak da sahip çıkmak gerektiğini söyledi.

Nesiller arası köprü

Dergilerden Köprü’yü tanıtan üniversiteli Yaşar Olğun, “Köprü, adı üstünde nesiller arası, kültürler arası, düşünceler arası bir bağ kuruyor. Tanışmaları, bilgi alışverişlerini sağlıyor. Akademik, hakemli, ulusal bir dergi olarak, özellikle üniversite ortamlarında olan öğretim elemanları ve üniversiteli, liseli gençlere olayları, gelişmeleri, kavramları Risale-i Nur perspektifinden ele alan bir anlayışla makaleler sunuyor.” dedi.

Dergilerimiz rehberlik yapıyor

Yine on yıllardır pek çok insanın hayatını olumlu katkılar sunmuş olan Can Kardeş’i de, Can Kardeş’in okuyucusu olan Yusuf Tosun paylaştı. Yusuf, “Can Kardeş sadece çocukların okuyacağı bir dergi değildir, herkes okuyabilir.” dedi. Genç Yorum dergisini tanıtan Hakan Akbaş ise, “İnsan hayatının zor bir dönemi olan gençlik yıllarını daha kolay ve daha az problemle atlatabilmek için Genç Yorum bize rehberlik yapıyor, yol gösteriyor.” dedi.

İvriz Kaya Anıtı görülmeye değer

Konya’nın Ereğli ilçesine 12 km uzaklıkta bulunan İvriz Suyu, bu noktadan çıkmaktadır. Burada Geç Hitit dönemi eseri olan anıt vardır. Bu anıt, dünyanın ilk yazılı tarım anıtı ve dünya tarihindeki ilk yazılı kabartma kaya anıtı özelliği taşır. Bu anıtın önemi buradan gelmektedir. MÖ. 727-742 yılları arasında, Kral Varpalavas tarafından yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Anıt, kaya zemin üzerine, kabartma tekniği ile yapılmıştır. Anıttaki heykelin elinde büyük ölçüde üzüm salkımı, buğday başakları bulunuyor. Kral ise daha küçük ve dua eder durumda tasvir edilmiştir.

İvriz Şelâlesi

Ereğli okuma programında, programın planlanan gün ve saatlerde şehrin gezilecek görülecek yerlerine gidildi. Ereğli’nin İvriz şelalesi ve piknik alanı gençlerle birlikte gezildi. Rahmet tecellisi olan su kaynakları bu mekanda taşların altında coşkuyla akıyor ve ilgili mekanda onlarca farklı yerlerden sular biraz sonra birleşip, coşkun dereye dönüşüyor. Bu bol su kaynağı ortamı muhteşem su sesleriyle dolduruyor ve serin bir atmosfer meydana getiriyor. Buralardaki restoran ve çay mekânları da kendini dinlemek isteyenlere imkanlar sunuyor.

Ereğli, meyveciliği ile tanınır

Ereğli ilçesi, elma, armut, özellikle beyaz kirazı ile tanınır. Ayrıca bu yerleşimde hayvancılık ve hayvan ürünleri memleketin her bölgesine ulaştırılmaktadır. Süt ürünlerinden peynir, yoğurt çeşitleri kalitesiyle bilinmekte ve tüketilmektedir. Bizim de bu ilçemizi okuma programı için tercih etmemizin sebebi, hem bu meyve sebze çeşitliliğine sahip olması hem de iklim olarak serin olmakla okumalara katkı sunmasıdır. Ayrıca burada samimi ve fedakâr Nur talebelerinin bulunması tercih etmemizde önemli sebeplerden olmuştur.

Sporla beraberlik ruhu

Okuma programlarımızın önemli dinamiklerinden biri de, gençler için spor etkinliğidir. Halı sahalarda gençlerimiz kendi aralarında takımlar kurarak, heyecanlı, neşeli zamanlar geçirmektedirler. Bu tür aktiviteler de gençler arasındaki bağları arttırmakta ve takım oyunu etrafında beraberlik ruhu gelişmektedir.

Mevlana'ya ziyaret

Ereğli’ye gelmişken günlerden birini Konya’ya ayırmamak olmazdı. Konya Yeni Asya okuyucularından Hasan Küçükçopur Ağabey bizleri gezdirdi. Mevlana türbesini ve hemen yakınında bulunan Üçler Mezarlığı’nda medfun olan Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin kardeşi büyük âlim, Abdulmecid Nursî’yi hemen mezar komşusu olan Halil Uslu Ağabeyi ziyaret ettik ve dualar ettik. Çarşı gezisi ve alış veriş sonrası Konya Yeni Asya temsilciliğine giderek, burada ağabeylerle tanıştık ve burada ağabeylerin etli ekmek ikramlarına dahil olduk bu mekanımızda namazlarımızı kılarak dönüş yoluna geçtik. Dönüş yolunda ise, gül bahçesi ziyareti yaptık. Geniş, temiz Konya ilinin içerisinde gül bahçesine özel bir yer ayrılması ve ciddi bir çeşitliliği sağlanması bizde gül müzesi gibi bir kanaat oluşturdu. Yani bu çeşitliliğin belki de şehrin bütününe yansıtılması, şehri gül bahçesi haline getirecektir diye düşündük.

Gençlerden risale dersleri

Okuma programından evimize döndüğümüzde, hemen hemen her gün genç derslerimiz oldu. Gruplar halinde hazırlanılan Risale-i Nur dersleri gençler tarafından sunuldu ve çok güzel değerlendirmeler oldu. Gençler, kendi görüş ve düşünceleriyle şekillendirdikleri dersleri daha bir anlıyor ve anlamlı buluyorlar. Programımızın dikkat çeken dinamiklerinden biri de, gençlik dersleri oldu.

Ayrıca program yürütücülerinden olan Yeni Asya yazarı eğitimci Sebahattin Yaşar da, gençlere Risale-i Nurlar’ın nasıl okunması gerektiğine dair ve Risale-i Nurlardan daha fazla istifade etmek için lâzım olan intisap, ihlâs, takva, dua gibi esasları ele alan bir seminer verdi. “İnsanlar sayısınca okuma çeşitliliği vardır” diyen yazar, “Risale-i Nurlar birer Kur’ân tefsiridir. Onunla muhatap olurken kalemle kağıtla muhatap olunmalı ve bir ilim faaliyeti olarak, bir tefekkürî ibadet olarak değerlendirilmelidir. Nurlar’ın hakikatlerine nüfuz edebilmek için önce manen temizlenmeli, güzel niyetlerle, ihlâsla hakikatlerin kapısı çalınmalıdır.” dedi.

Ereğli'de gönül köprüsü

Ereğli Yeni Asya temsilcisi Osman Tamtürk, okuma programı için, “Okuma programının Ereğli’de yapılması bizi çok mutlu etti. Farklı meslek kollarından eğitimci hocalarla birlikte onlarca liseli gencimizi Nur medresemizde ağırlamak bizim için çok değerli idi. Kardeşlerimiz ilçemize renk kattılar. Bu program vesilesiyle yeniden pek çok dostumuz da mekânımızı ziyaret etti ve yeniden bağlar kuruldu.” dedi.

Manevî bakım zamanı

Umumî ders günlerinde programa gelen gençler ve yerli Nur talebeleri tanışıyorlar. Gençler, her şehirde, her ilçede kendileri gibi Risale-i Nur okuyan, Yeni Asya ve neşriyatlarını okuyan ağabey ve kardeşlerini görünce daha bir mutlu oluyorlar ve cemaatî bağları bir kat daha artıyor. Okuma programları gittiği yerlere maddî ve manevî güzellikler taşıyor. Ferdî ve toplumsal olarak pek çok onarımlar yapıyor. Programa katılan kişiler kendilerini bir yıllık bakıma almış gibi hissediyorlar. Her program, yeni yeni programların da alt yapısını oluşturuyor. Okuma programına katılan gençler, şehirlerine döndüklerinde manevî anlamda, “programlanmış” olarak kendilerini buluyorlar. Böylece şahsî okumalarına, haftalık yereldeki derslerine daha bir itina gösteriyorlar. Zaten okuma programları da bu vb. amaca hizmet ediyor.

Ekran süresiyle yüzleştiler

Program içerisinde her eğitimci kendi alanı ile ilgili gençlere dersler yaptı. Bunlardan biri de, sosyal medyanın kişi üzerindeki etkilerini ve çarelerini ele alan ve bir anket şeklinde gençlere soru sorularak, onlardan cevap istenen bir tarzda uygulama yapıldı. Eğitimci Şükrü Güler’in yaptığı çalışmada gençler sorulan sorulara cevap vererek, sosyal medya kullanımında kendi durumlarını isim yazılmadan yapılan anketleme uygulamasında görmüş oldular. Yani günde kaç saat ekrana maruz kalınıyor, sosyal medyanın fayda zarar durumu gibi sorular etrafında yapılan çalışma ile âdeta gençlere konu ile ilgili bir ayna tutulmuş oldu.

Biz geniş bir aileyiz

Programın kapanış merasimi, gidilen şehri ve okuma programını hatırda tutacak bir hediye takdimi ile tamamlandı. Ereğli programı, Silifke yolculuğu ile Danyal Ateş Ağabeyin mekânında sabah kahvaltısı, Mersin’de bir deniz safası ve geceyi burada geçirme ile nihayetlenmiş oldu. Görüldüğü üzere bir okuma programı sadece bir okuma programı olmuyor. Yeni mekanlar, yeni insanlar, yeni okumalar, yeni dinlemeler ve meşru daire içinde yeni yeni ikramlar, eğlenceler ile muhteşem bir zaman dilimini içine alıyor. Meşru dairedeki bütün bu etkinlikler âdeta birer ibadet hükmünde bir içeriğe ve derinliğe sahip oluyor. Yolculuğumuz boyunca bize maddî ve manevî destek olan illerimizdeki okuyucularımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Gençler, biz ne kadar geniş bir aileymişiz.” diyorlar.

Gençler memnun kaldı

Ereğli Yeni Asya temsilciliği, bir hafta boyunca bir ekip halinde onlarca gençle zaman geçiren, onlara rehberlik yapan, ağabeylik yapan, yaptığı dersleri yaşayarak da gösteren mütevazı, ihlâslı Nur talebesi Mahmut Kaya, Mahmut Özdemir, Halil Tosun, Şükrü Güler ve Sebahattin Yaşar’a ayrı ayrı teşekkürler etti. Biz de Ereğli Yeni Asya okuyucularımıza bize kapılarını açıp, fedakârca hizmet ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Programın son gününde bir durum değerlendirmesi yaparak gençlere programımızın artı ve eksilerini sorduk. Gençler, büyük oranda programdan memnun olurken, yemek, serbest zaman, sabah namazı sonrası derslerle ilgili farklı düşüncelerini belirttiler. Özellikle gençlerin telefonlarının toplanması ve belli serbest zamanlarda açılması uygulamasına olan yaklaşımlarını merak ediyorduk. İlginçtir ki, günün önemli bölümünde telefonların kapalı olmasını olumlu bulduklarını ifade ettiler. Yine durum değerlendirmesinde Risale-i Nur okumalarını, müzakereli dersleri olumlu bulduklarını belirttiler.

Artık daha programlıyız

Okuma programımızda maddî ve manevî emeği geçen Şanlıurfa Bediüzzaman Vakfı’na; dualarıyla her zaman yanımızda olan başta öğrenci velilerimiz olmak üzere Yeni Asya okuyucularımıza çok teşekkür ediyoruz.

Bilesiniz ki artık programlıyız. Namazlarımızı daha şuurlu kılıyor, tesbihatımızı ihmal etmiyor; insan ilişkilerimizde kul hakkına daha fazla dikkat ediyor, günlük Risale-i Nur okumalarımızı ve yemek dualarımızı aksatmadan bir ömür boyu yaşamaya devam ediyoruz. Bundan sonra da bu istikamette hayatımıza devam edeceğiz biiznillah. Gayret bizden, netice Allah’tandır. Allah’a emanet olun.

—SON—