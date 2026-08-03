Okuma programları yıllık ruh bakımıdır

Şanlıurfa Bediüzzaman Vakfı bünyesinde bir araya gelen liseli gençler, Konya Ereğli'de düzenlenen okuma programında Risale-i Nur dersleri, müzakereler ve sosyal faaliyetlerle hem manevî hem de fikrî yönden kendilerini geliştirme imkânı buldu.

Dizi: Konya Ereğli'de Okuma Programı - 1

Osman Tamtürk, Sebahattin Yaşar

Yaz ayları deyince, Risale-i Nur talebelerinde bir heyecan başlar. Bu heyecanın sebebi okuma programlarıdır. Yaşı, şartları ne olursa olsun her Nur sevdalısı, bir okuma programında yer almak ister. Bu adeta yılın sonunda bir ruh bakımına girmek gibi bir anlam taşır. Bu özel programlarda fertler, çalışılmış yeni konularla muhatap olurlar, kendileri de yeni yeni okumalar yaparlar.

İyilik hareketi

Programlar marifetullah dersleri olarak hayatı anlamlandırma, Cenab-ı Hakk’ı daha yakından tanıma, tanıdıkça muhabbetullah anlamında sevme ve Allah’ın razı olduğu bir kul olma çabası hasıl olur. Bu derslerin tesiri ister istemez ailelere, insan ilişkilerine, toplum hayatına olumlu katkılar olarak döner. Nur talebelerinin en tipik hususiyeti okuyan, düşünen, konuşan, öğrendiklerini ihlasla yaşayan topluluklar olmalarıdır. Bu haliyle Nur hareketi memleketin bütününü etkisi altına alan bir ‘iyi insan olma’ hareketi, ‘iyilik hareketi’dir.

Gençler, okuma programlarını seviyor

On yıllardır Bediüzzaman Vakfı bünyesinde liseli gençler, pazar günleri bir araya geliyorlar ve gönüllü eğitimciler eşliğinde Risale-i Nur dersleri dinliyorlar ve kendilerini hayata hazırlıyorlar. Şanlıurfa Bediüzzaman Vakfı bünyesindeki liseli gençler, eğitimci hocalarıyla birlikte otuz kişiyi bulan bir toplulukla yeni bir okuma programına daha imza attılar. Kendi araçlarıyla öğrencilerle programa giden vakıf gönüllüsü eğitimciler, yolculuk boyunca gençlerle konuşuyorlar ve yol arkadaşlığı etrafında hatıra oluşturuyorlar. Yıl boyunca pazar günleri bir araya gelen liseli gençler, yıl sonunda farklı bir şehirde okuma programı ile bu birlikteliği taçlandırıyor. Bu yılki okuma programını Konya-Ereğli Yeni Asya Temsilciliğinde yaptılar. Bir kısmı üniversite sınavı sonrası programa katılan gençler hem sınav sonrası bir dinlenme hem de yeni mekânlar, yeni insanlar ve yeni arkadaşlar kazandılar.

Bu yılki durak Ereğli

Her yıl farklı bir şehirde gerçekleşen okuma programı daha önce Van, Trabzon, Nevşehir gibi illerde yapılmıştı. Bu yılki program da Konya’nın Ereğli şehrinde gerçekleşti.

Gençler, önce sabah namazı sonrası Bediüzzaman Vakfında buluştular. Özel araçlarla önce Adana şehrine ulaşıp, orada Adana Yeni Asya okuyucularıyla bir araya geldiler ve yemeklerini yiyip, Risale-i Nur sohbetini dinleyerek, buradaki ağabey ve kardeşleriyle tanıştılar. Zaten programın amaçlarından birisi de budur, farklı şehirlerdeki kardeşlerin birbiriyle tanışmasını sağlamak ve yeni dostlar kazanmaktır. Adana sonrasında Ereğli’ye yola çıkan Yeni Asya Şanlıurfa gençleri, akşama doğru program mekanına ulaştılar. Burada daha önce bu programlara katılmış olan İstanbul, Sakarya, Mersin Bozyazı’dan da gençler programa dahil oldular. Tabiî Ereğli’den programa katılan Yunus ve Ahmet Kaan’ı da unutmamak gerekiyor.

Kültür ve kardeşlik bir arada

Bu okuma programlarının en tipik özelliği kültürel olarak bir yenilenme sağlarken, diğer taraftan yeni mekânları tanıma, oradaki insanlarla tanışma, Risale-i Nur’dan yeni konular çalışma, gidilen şehrin tarihî mekânlarını görme, o şehirdeki Nur talebesi ağabeyleri yakından tanıma ve hizmet hatıralarını dinleme, spor ve sanat aktivitelerini imkanlar ölçüsünde gerçekleştirme gibi pek çok kazanımlar elde edilmesidir. Program mekanına ulaşıldığında eğitimciler öğrencilerle birlikte istişare ederek günlük bir program akışı belirliyorlar. Sabah namazı ile başlayan program tesbihat, dönerli okuma, sonrasında kahvaltıya kadar uyku, kahvaltı, ezber saati, hususî okuma ve okuduklarından alınan notları paylaşma, müzakereli dersler, yemekler, ikramlar, sosyal ve spor aktiviteleriyle şekilleniyor. Program yatsı namazına kadar farklı içeriklerle gerçekleşiyor.

Medresetüzzehra modeli

Program özelde Risale-i Nur okumaları ve mütalaalar üzerinde gerçekleşiyor. Risale-i Nur eserlerinden seçilen farklı konular hem eğitimciler ve hem de öğrenciler tarafından sunum haline getiriliyor ve topluluğa karşı paylaşılıyor. Bu da gençlerin özgüven gelişimine, kendilerini ifade etme motivasyonlarına katkı sağlıyor. Programda iman esasları, sünnet-i seniyye, haşir, anne baba hakkı, günahlar, vicdan gibi konular ele alınırken; aynı zamanda ilmihal konuları, günlük hayatta bir insan olarak dikkate almamız gereken dürüstlük, başarı, kul hakkına riayet etmek gibi kurallar detaylı şekilde ele alınıyor. Aynı zamanda yapılan sohbetlerde her konuda akla gelebilecek sorular soruluyor ve cevaplar aranıyor.

Böylece aslında Bediüzzaman’ın, din ilimleri ile fen ilimlerinin mezcini içeren Medresetüzzehra eğitim içeriği de gerçekleşmiş oluyor. Yani öğrenciler mekteplerde fen ilimlerinin gereklerini alırken Nur medreselerinde veya bu tür okuma programlarında da mana-i harfî anlamıyla, ilim-din birlikteliği kapsamında imanî bir bakış açısını elde ediyorlar.

—Devam edecek—